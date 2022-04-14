000 Capital (000) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 000 Capital (000), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

000 Capital (000) Informasjon 000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished Offisiell nettside: https://000.capital

000 Capital (000) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 000 Capital (000), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 155.62K $ 155.62K $ 155.62K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 155.62K $ 155.62K $ 155.62K All-time high: $ 0.00244654 $ 0.00244654 $ 0.00244654 All-Time Low: $ 0.00014311 $ 0.00014311 $ 0.00014311 Nåværende pris: $ 0.00015562 $ 0.00015562 $ 0.00015562 Lær mer om 000 Capital (000) pris

000 Capital (000) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 000 Capital (000) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 000 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 000 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 000s tokenomics, kan du utforske 000 tokenets livepris!

000 prisforutsigelse Vil du vite hvor 000 kan være på vei? Vår 000 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

