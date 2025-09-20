0 Knowledge Network (0KN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00319787$ 0.00319787 $ 0.00319787 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.26% Prisendring (7D) -0.26%

0 Knowledge Network (0KN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 0KN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 0KN er $ 0.00319787, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 0KN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

0 Knowledge Network (0KN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.45K$ 61.45K $ 61.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 76.93K$ 76.93K $ 76.93K Opplagsforsyning 7.99B 7.99B 7.99B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 0 Knowledge Network er $ 61.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 0KN er 7.99B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.93K.