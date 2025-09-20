Dagens 0 Knowledge Network livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for 0KN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 0KN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens 0 Knowledge Network livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for 0KN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 0KN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om 0KN

0KN Prisinformasjon

0KN teknisk dokument

0KN Offisiell nettside

0KN tokenomics

0KN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

0 Knowledge Network Logo

0 Knowledge Network Pris (0KN)

Ikke oppført

1 0KN til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
0 Knowledge Network (0KN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:37:20 (UTC+8)

0 Knowledge Network (0KN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00319787
$ 0.00319787$ 0.00319787

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.26%

-0.26%

0 Knowledge Network (0KN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 0KN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 0KN er $ 0.00319787, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 0KN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

0 Knowledge Network (0KN) Markedsinformasjon

$ 61.45K
$ 61.45K$ 61.45K

--
----

$ 76.93K
$ 76.93K$ 76.93K

7.99B
7.99B 7.99B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 0 Knowledge Network er $ 61.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 0KN er 7.99B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.93K.

0 Knowledge Network (0KN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på 0 Knowledge Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på 0 Knowledge Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på 0 Knowledge Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på 0 Knowledge Network til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+12.63%
60 dager$ 0+26.76%
90 dager$ 0--

Hva er 0 Knowledge Network (0KN)

What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

0 Knowledge Network (0KN) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

0 Knowledge Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 0 Knowledge Network (0KN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 0 Knowledge Network (0KN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 0 Knowledge Network.

Sjekk 0 Knowledge Networkprisprognosen nå!

0KN til lokale valutaer

0 Knowledge Network (0KN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 0 Knowledge Network (0KN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 0KN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om 0 Knowledge Network (0KN)

Hvor mye er 0 Knowledge Network (0KN) verdt i dag?
Live 0KN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 0KN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 0KN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 0 Knowledge Network?
Markedsverdien for 0KN er $ 61.45K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 0KN?
Den sirkulerende forsyningen av 0KN er 7.99B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for0KN ?
0KN oppnådde en ATH-pris på 0.00319787 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 0KN?
0KN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til 0KN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 0KN er -- USD.
Vil 0KN gå høyere i år?
0KN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 0KN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:37:20 (UTC+8)

0 Knowledge Network (0KN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.