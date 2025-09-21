Yieltra (YLT)-prisforutsigelse (USD)

Få Yieltra prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye YLT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp YLT

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Yieltra % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Yieltra-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Yieltra (YLT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Yieltra potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026299 i 2025. Yieltra (YLT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Yieltra potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.027614 i 2026. Yieltra (YLT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på YLT for 2027 $ 0.028994 med en 10.25% vekstrate. Yieltra (YLT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på YLT for 2028 $ 0.030444 med en 15.76% vekstrate. Yieltra (YLT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på YLT for 2029 $ 0.031966 med en 21.55% vekstrate. Yieltra (YLT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på YLT for 2030 $ 0.033565 med en 27.63% vekstrate. Yieltra (YLT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Yieltra potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.054673. Yieltra (YLT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Yieltra potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.089058. År Pris Vekst 2025 $ 0.026299 0.00%

2026 $ 0.027614 5.00%

2027 $ 0.028994 10.25%

2028 $ 0.030444 15.76%

2029 $ 0.031966 21.55%

2030 $ 0.033565 27.63%

2031 $ 0.035243 34.01%

2032 $ 0.037005 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.038855 47.75%

2034 $ 0.040798 55.13%

2035 $ 0.042838 62.89%

2036 $ 0.044980 71.03%

2037 $ 0.047229 79.59%

2038 $ 0.049590 88.56%

2039 $ 0.052070 97.99%

2040 $ 0.054673 107.89% Vis mer Kortsiktig Yieltra-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.026299 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.026302 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.026324 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.026407 0.41% Yieltra (YLT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for YLT September 21, 2025(I dag) er $0.026299 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Yieltra (YLT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for YLT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.026302 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Yieltra (YLT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for YLT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.026324 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Yieltra (YLT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for YLT $0.026407 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Yieltra prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 788.97K$ 788.97K $ 788.97K Opplagsforsyning 30.00M 30.00M 30.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste YLT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har YLT en sirkulerende forsyning på 30.00M og total markedsverdi på $ 788.97K. Se YLT livepris

Yieltra Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Yieltra direktepris, er gjeldende pris for Yieltra 0.026299USD. Den sirkulerende forsyningen av Yieltra(YLT) er 30.00M YLT , som gir den en markedsverdi på $788,966 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 11.43% $ 0.002696 $ 0.026318 $ 0.023148

7 dager -1.12% $ -0.000295 $ 0.028614 $ 0.009778

30 dager 169.73% $ 0.044638 $ 0.028614 $ 0.009778 24-timers ytelse De siste 24 timene har Yieltra vist en prisbevegelse på $0.002696 , noe som gjenspeiler en 11.43% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Yieltra handlet på en topp på $0.028614 og en bunn på $0.009778 . Det så en prisendring på -1.12% . Denne nylige trenden viser potensialet til YLT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Yieltra opplevd en 169.73% endring, som gjenspeiler omtrent $0.044638 av dens verdi. Dette indikerer at YLT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Yieltra (YLT) prisforutsigelsesmodul? Yieltra-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for YLT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Yieltra det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for YLT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Yieltra. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til YLT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til YLT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Yieltra.

Hvorfor er YLT-prisforutsigelse viktig?

YLT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i YLT nå? I følge dine forutsigelser vil YLT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for YLT neste måned? I følge Yieltra (YLT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte YLT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 YLT koste i 2026? Prisen på 1 Yieltra (YLT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil YLT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på YLT i 2027? Yieltra (YLT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 YLT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for YLT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Yieltra (YLT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for YLT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Yieltra (YLT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 YLT koste i 2030? Prisen på 1 Yieltra (YLT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil YLT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for YLT i 2040? Yieltra (YLT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 YLT innen 2040. Registrer deg nå