Basert på forutsigelsen din, kan YAM potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026969 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan YAM potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.028317 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på YAM for 2027 $ 0.029733 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på YAM for 2028 $ 0.031219 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på YAM for 2029 $ 0.032780 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på YAM for 2030 $ 0.034420 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på YAM potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.056066.

I 2050 kan prisen på YAM potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.091326.