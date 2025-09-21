XOXNO Staked EGLD (XEGLD)-prisforutsigelse (USD)

Få XOXNO Staked EGLD prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye XEGLD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp XEGLD

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på XOXNO Staked EGLD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon XOXNO Staked EGLD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan XOXNO Staked EGLD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 15.24 i 2025. XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan XOXNO Staked EGLD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 16.0020 i 2026. XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XEGLD for 2027 $ 16.8021 med en 10.25% vekstrate. XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XEGLD for 2028 $ 17.6422 med en 15.76% vekstrate. XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XEGLD for 2029 $ 18.5243 med en 21.55% vekstrate. XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XEGLD for 2030 $ 19.4505 med en 27.63% vekstrate. XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på XOXNO Staked EGLD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 31.6828. XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på XOXNO Staked EGLD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 51.6080. År Pris Vekst 2025 $ 15.24 0.00%

2026 $ 16.0020 5.00%

2027 $ 16.8021 10.25%

2028 $ 17.6422 15.76%

2029 $ 18.5243 21.55%

2030 $ 19.4505 27.63%

2031 $ 20.4230 34.01%

2032 $ 21.4442 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 22.5164 47.75%

2034 $ 23.6422 55.13%

2035 $ 24.8243 62.89%

2036 $ 26.0655 71.03%

2037 $ 27.3688 79.59%

2038 $ 28.7372 88.56%

2039 $ 30.1741 97.99%

2040 $ 31.6828 107.89% Vis mer Kortsiktig XOXNO Staked EGLD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 15.24 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 15.2420 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 15.2546 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 15.3026 0.41% XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for XEGLD September 21, 2025(I dag) er $15.24 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for XEGLD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $15.2420 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for XEGLD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $15.2546 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for XEGLD $15.3026 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende XOXNO Staked EGLD prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 505.61K$ 505.61K $ 505.61K Opplagsforsyning 33.19K 33.19K 33.19K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste XEGLD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har XEGLD en sirkulerende forsyning på 33.19K og total markedsverdi på $ 505.61K. Se XEGLD livepris

XOXNO Staked EGLD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for XOXNO Staked EGLD direktepris, er gjeldende pris for XOXNO Staked EGLD 15.24USD. Den sirkulerende forsyningen av XOXNO Staked EGLD(XEGLD) er 33.19K XEGLD , som gir den en markedsverdi på $505,609 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.62% $ 0.388494 $ 15.26 $ 14.68

7 dager -1.82% $ -0.277712 $ 15.5424 $ 14.1965

30 dager 0.04% $ 0.006263 $ 15.5424 $ 14.1965 24-timers ytelse De siste 24 timene har XOXNO Staked EGLD vist en prisbevegelse på $0.388494 , noe som gjenspeiler en 2.62% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har XOXNO Staked EGLD handlet på en topp på $15.5424 og en bunn på $14.1965 . Det så en prisendring på -1.82% . Denne nylige trenden viser potensialet til XEGLD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har XOXNO Staked EGLD opplevd en 0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $0.006263 av dens verdi. Dette indikerer at XEGLD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prisforutsigelsesmodul? XOXNO Staked EGLD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for XEGLD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for XOXNO Staked EGLD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for XEGLD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til XOXNO Staked EGLD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til XEGLD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til XEGLD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til XOXNO Staked EGLD.

Hvorfor er XEGLD-prisforutsigelse viktig?

XEGLD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i XEGLD nå? I følge dine forutsigelser vil XEGLD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for XEGLD neste måned? I følge XOXNO Staked EGLD (XEGLD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte XEGLD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 XEGLD koste i 2026? Prisen på 1 XOXNO Staked EGLD (XEGLD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil XEGLD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på XEGLD i 2027? XOXNO Staked EGLD (XEGLD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 XEGLD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for XEGLD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil XOXNO Staked EGLD (XEGLD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for XEGLD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil XOXNO Staked EGLD (XEGLD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 XEGLD koste i 2030? Prisen på 1 XOXNO Staked EGLD (XEGLD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil XEGLD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for XEGLD i 2040? XOXNO Staked EGLD (XEGLD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 XEGLD innen 2040. Registrer deg nå