Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Wrapped XPL % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Wrapped XPL-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Wrapped XPL (WXPL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped XPL potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.193417 i 2025. Wrapped XPL (WXPL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped XPL potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.203087 i 2026. Wrapped XPL (WXPL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WXPL for 2027 $ 0.213242 med en 10.25% vekstrate. Wrapped XPL (WXPL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WXPL for 2028 $ 0.223904 med en 15.76% vekstrate. Wrapped XPL (WXPL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WXPL for 2029 $ 0.235099 med en 21.55% vekstrate. Wrapped XPL (WXPL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WXPL for 2030 $ 0.246854 med en 27.63% vekstrate. Wrapped XPL (WXPL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wrapped XPL potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.402100. Wrapped XPL (WXPL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wrapped XPL potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.654978. År Pris Vekst 2025 $ 0.193417 0.00%

2026 $ 0.203087 5.00%

2027 $ 0.213242 10.25%

2028 $ 0.223904 15.76%

2029 $ 0.235099 21.55%

2030 $ 0.246854 27.63%

2031 $ 0.259197 34.01%

2032 $ 0.272157 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.285764 47.75%

2034 $ 0.300053 55.13%

2035 $ 0.315055 62.89%

2036 $ 0.330808 71.03%

2037 $ 0.347349 79.59%

2038 $ 0.364716 88.56%

2039 $ 0.382952 97.99%

2040 $ 0.402100 107.89% Vis mer Kortsiktig Wrapped XPL-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.193417 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.193443 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.193602 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.194211 0.41% Wrapped XPL (WXPL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WXPL November 24, 2025(I dag) er $0.193417 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Wrapped XPL (WXPL) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WXPL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.193443 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Wrapped XPL (WXPL) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WXPL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.193602 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Wrapped XPL (WXPL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WXPL $0.194211 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Wrapped XPL prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 22.94M$ 22.94M $ 22.94M Opplagsforsyning 118.78M 118.78M 118.78M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste WXPL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har WXPL en sirkulerende forsyning på 118.78M og total markedsverdi på $ 22.94M. Se WXPL livepris

Wrapped XPL Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Wrapped XPL direktepris, er gjeldende pris for Wrapped XPL 0.193417USD. Den sirkulerende forsyningen av Wrapped XPL(WXPL) er 118.78M WXPL , som gir den en markedsverdi på $22,944,844 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -3.63% $ -0.007297 $ 0.208898 $ 0.190715

7 dager -17.14% $ -0.033153 $ 0.385272 $ 0.190714

30 dager -49.48% $ -0.095702 $ 0.385272 $ 0.190714 24-timers ytelse De siste 24 timene har Wrapped XPL vist en prisbevegelse på $-0.007297 , noe som gjenspeiler en -3.63% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Wrapped XPL handlet på en topp på $0.385272 og en bunn på $0.190714 . Det så en prisendring på -17.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til WXPL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Wrapped XPL opplevd en -49.48% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.095702 av dens verdi. Dette indikerer at WXPL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Wrapped XPL (WXPL) prisforutsigelsesmodul? Wrapped XPL-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WXPL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Wrapped XPL det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WXPL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Wrapped XPL. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WXPL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WXPL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Wrapped XPL.

Hvorfor er WXPL-prisforutsigelse viktig?

WXPL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

