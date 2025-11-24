Wrapped TAC (WTAC)-prisforutsigelse (USD)

Få Wrapped TAC prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WTAC vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Wrapped TAC % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Wrapped TAC-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Wrapped TAC (WTAC) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped TAC potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004129 i 2025. Wrapped TAC (WTAC) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped TAC potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004335 i 2026. Wrapped TAC (WTAC) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WTAC for 2027 $ 0.004552 med en 10.25% vekstrate. Wrapped TAC (WTAC) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WTAC for 2028 $ 0.004779 med en 15.76% vekstrate. Wrapped TAC (WTAC) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WTAC for 2029 $ 0.005018 med en 21.55% vekstrate. Wrapped TAC (WTAC) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WTAC for 2030 $ 0.005269 med en 27.63% vekstrate. Wrapped TAC (WTAC) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wrapped TAC potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008584. Wrapped TAC (WTAC) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wrapped TAC potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.013982. År Pris Vekst 2025 $ 0.004129 0.00%

Gjeldende Wrapped TAC prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 864.42K$ 864.42K $ 864.42K Opplagsforsyning 209.35M 209.35M 209.35M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste WTAC-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har WTAC en sirkulerende forsyning på 209.35M og total markedsverdi på $ 864.42K. Se WTAC livepris

Wrapped TAC Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Wrapped TAC direktepris, er gjeldende pris for Wrapped TAC 0.004129USD. Den sirkulerende forsyningen av Wrapped TAC(WTAC) er 209.35M WTAC , som gir den en markedsverdi på $864,416 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.14% $ 0 $ 0.004244 $ 0.004088

7 dager -23.06% $ -0.000952 $ 0.005373 $ 0.003791

30 dager -24.61% $ -0.001016 $ 0.005373 $ 0.003791 24-timers ytelse De siste 24 timene har Wrapped TAC vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -1.14% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Wrapped TAC handlet på en topp på $0.005373 og en bunn på $0.003791 . Det så en prisendring på -23.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til WTAC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Wrapped TAC opplevd en -24.61% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001016 av dens verdi. Dette indikerer at WTAC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Wrapped TAC (WTAC) prisforutsigelsesmodul? Wrapped TAC-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WTAC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Wrapped TAC det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WTAC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Wrapped TAC. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WTAC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WTAC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Wrapped TAC.

Hvorfor er WTAC-prisforutsigelse viktig?

WTAC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WTAC nå? I følge dine forutsigelser vil WTAC oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WTAC neste måned? I følge Wrapped TAC (WTAC)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WTAC-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WTAC koste i 2026? Prisen på 1 Wrapped TAC (WTAC) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WTAC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WTAC i 2027? Wrapped TAC (WTAC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WTAC innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WTAC i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Wrapped TAC (WTAC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WTAC i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Wrapped TAC (WTAC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WTAC koste i 2030? Prisen på 1 Wrapped TAC (WTAC) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WTAC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WTAC i 2040? Wrapped TAC (WTAC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WTAC innen 2040.