Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Wrapped POL % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Wrapped POL-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Wrapped POL (WPOL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped POL potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.250561 i 2025. Wrapped POL (WPOL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped POL potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.263089 i 2026. Wrapped POL (WPOL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WPOL for 2027 $ 0.276243 med en 10.25% vekstrate. Wrapped POL (WPOL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WPOL for 2028 $ 0.290055 med en 15.76% vekstrate. Wrapped POL (WPOL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WPOL for 2029 $ 0.304558 med en 21.55% vekstrate. Wrapped POL (WPOL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WPOL for 2030 $ 0.319786 med en 27.63% vekstrate. Wrapped POL (WPOL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wrapped POL potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.520898. Wrapped POL (WPOL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wrapped POL potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.848488. År Pris Vekst 2025 $ 0.250561 0.00%

2026 $ 0.263089 5.00%

2027 $ 0.276243 10.25%

2028 $ 0.290055 15.76%

2029 $ 0.304558 21.55%

2030 $ 0.319786 27.63%

2031 $ 0.335775 34.01%

2032 $ 0.352564 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.370192 47.75%

2034 $ 0.388702 55.13%

2035 $ 0.408137 62.89%

2036 $ 0.428544 71.03%

2037 $ 0.449971 79.59%

2038 $ 0.472470 88.56%

2039 $ 0.496093 97.99%

2040 $ 0.520898 107.89% Vis mer Kortsiktig Wrapped POL-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.250561 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.250595 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.250801 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.251590 0.41% Wrapped POL (WPOL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WPOL September 21, 2025(I dag) er $0.250561 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Wrapped POL (WPOL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WPOL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.250595 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Wrapped POL (WPOL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WPOL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.250801 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Wrapped POL (WPOL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WPOL $0.251590 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Wrapped POL prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 50.65M$ 50.65M $ 50.65M Opplagsforsyning 202.18M 202.18M 202.18M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste WPOL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har WPOL en sirkulerende forsyning på 202.18M og total markedsverdi på $ 50.65M. Se WPOL livepris

Wrapped POL Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Wrapped POL direktepris, er gjeldende pris for Wrapped POL 0.250561USD. Den sirkulerende forsyningen av Wrapped POL(WPOL) er 202.18M WPOL , som gir den en markedsverdi på $50,648,660 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.08% $ -0.000209 $ 0.2537 $ 0.249066

7 dager -11.55% $ -0.028953 $ 0.282309 $ 0.236606

30 dager 6.16% $ 0.015434 $ 0.282309 $ 0.236606 24-timers ytelse De siste 24 timene har Wrapped POL vist en prisbevegelse på $-0.000209 , noe som gjenspeiler en -0.08% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Wrapped POL handlet på en topp på $0.282309 og en bunn på $0.236606 . Det så en prisendring på -11.55% . Denne nylige trenden viser potensialet til WPOL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Wrapped POL opplevd en 6.16% endring, som gjenspeiler omtrent $0.015434 av dens verdi. Dette indikerer at WPOL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Wrapped POL (WPOL) prisforutsigelsesmodul? Wrapped POL-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WPOL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Wrapped POL det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WPOL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Wrapped POL. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WPOL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WPOL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Wrapped POL.

Hvorfor er WPOL-prisforutsigelse viktig?

WPOL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

