MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) /

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)-prisforutsigelse (USD)

Få Wrapped Aave Gnosis GNO prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WAGNOGNO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp WAGNOGNO

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Wrapped Aave Gnosis GNO % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Wrapped Aave Gnosis GNO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped Aave Gnosis GNO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 128.98 i 2025. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped Aave Gnosis GNO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 135.429 i 2026. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAGNOGNO for 2027 $ 142.2004 med en 10.25% vekstrate. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAGNOGNO for 2028 $ 149.3104 med en 15.76% vekstrate. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAGNOGNO for 2029 $ 156.7759 med en 21.55% vekstrate. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAGNOGNO for 2030 $ 164.6147 med en 27.63% vekstrate. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wrapped Aave Gnosis GNO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 268.1401. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wrapped Aave Gnosis GNO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 436.7720. År Pris Vekst 2025 $ 128.98 0.00%

2026 $ 135.429 5.00%

2027 $ 142.2004 10.25%

2028 $ 149.3104 15.76%

2029 $ 156.7759 21.55%

2030 $ 164.6147 27.63%

2031 $ 172.8455 34.01%

2032 $ 181.4878 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 190.5622 47.75%

2034 $ 200.0903 55.13%

2035 $ 210.0948 62.89%

2036 $ 220.5995 71.03%

2037 $ 231.6295 79.59%

2038 $ 243.2110 88.56%

2039 $ 255.3715 97.99%

2040 $ 268.1401 107.89% Vis mer Kortsiktig Wrapped Aave Gnosis GNO-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 128.98 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 128.9976 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 129.1036 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 129.5100 0.41% Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WAGNOGNO November 24, 2025(I dag) er $128.98 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WAGNOGNO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $128.9976 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WAGNOGNO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $129.1036 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WAGNOGNO $129.5100 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Wrapped Aave Gnosis GNO prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 109.85K$ 109.85K $ 109.85K Opplagsforsyning 849.75 849.75 849.75 Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste WAGNOGNO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har WAGNOGNO en sirkulerende forsyning på 849.75 og total markedsverdi på $ 109.85K. Se WAGNOGNO livepris

Wrapped Aave Gnosis GNO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Wrapped Aave Gnosis GNO direktepris, er gjeldende pris for Wrapped Aave Gnosis GNO 128.98USD. Den sirkulerende forsyningen av Wrapped Aave Gnosis GNO(WAGNOGNO) er 849.75 WAGNOGNO , som gir den en markedsverdi på $109,854 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.84% $ 1.081 $ 131.86 $ 127.35

7 dager 2.60% $ 3.3540 $ 154.6095 $ 124.4234

30 dager -0.21% $ -0.275178 $ 154.6095 $ 124.4234 24-timers ytelse De siste 24 timene har Wrapped Aave Gnosis GNO vist en prisbevegelse på $1.081 , noe som gjenspeiler en 0.84% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Wrapped Aave Gnosis GNO handlet på en topp på $154.6095 og en bunn på $124.4234 . Det så en prisendring på 2.60% . Denne nylige trenden viser potensialet til WAGNOGNO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Wrapped Aave Gnosis GNO opplevd en -0.21% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.275178 av dens verdi. Dette indikerer at WAGNOGNO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prisforutsigelsesmodul? Wrapped Aave Gnosis GNO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WAGNOGNO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Wrapped Aave Gnosis GNO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WAGNOGNO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Wrapped Aave Gnosis GNO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WAGNOGNO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WAGNOGNO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Wrapped Aave Gnosis GNO.

Hvorfor er WAGNOGNO-prisforutsigelse viktig?

WAGNOGNO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WAGNOGNO nå? I følge dine forutsigelser vil WAGNOGNO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WAGNOGNO neste måned? I følge Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WAGNOGNO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WAGNOGNO koste i 2026? Prisen på 1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WAGNOGNO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WAGNOGNO i 2027? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WAGNOGNO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WAGNOGNO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WAGNOGNO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WAGNOGNO koste i 2030? Prisen på 1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WAGNOGNO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WAGNOGNO i 2040? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WAGNOGNO innen 2040. Registrer deg nå