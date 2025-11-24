Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped Aave Avalanche WAVAX potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 14.35 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped Aave Avalanche WAVAX potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 15.0675 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAAVAWAVAX for 2027 $ 15.8208 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAAVAWAVAX for 2028 $ 16.6119 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAAVAWAVAX for 2029 $ 17.4425 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAAVAWAVAX for 2030 $ 18.3146 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Wrapped Aave Avalanche WAVAX potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 29.8326.

I 2050 kan prisen på Wrapped Aave Avalanche WAVAX potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 48.5941.