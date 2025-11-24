MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) /

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)-prisforutsigelse (USD)

Få Wrapped Aave Avalanche SAVAX prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WAAVASAVAX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Wrapped Aave Avalanche SAVAX % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Wrapped Aave Avalanche SAVAX-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped Aave Avalanche SAVAX potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 16.56 i 2025. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped Aave Avalanche SAVAX potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 17.3879 i 2026. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAAVASAVAX for 2027 $ 18.2574 med en 10.25% vekstrate. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAAVASAVAX for 2028 $ 19.1702 med en 15.76% vekstrate. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAAVASAVAX for 2029 $ 20.1287 med en 21.55% vekstrate. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAAVASAVAX for 2030 $ 21.1352 med en 27.63% vekstrate. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wrapped Aave Avalanche SAVAX potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 34.4270. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wrapped Aave Avalanche SAVAX potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 56.0780. År Pris Vekst 2025 $ 16.56 0.00%

2026 $ 17.3879 5.00%

2027 $ 18.2574 10.25%

2028 $ 19.1702 15.76%

2029 $ 20.1287 21.55%

2030 $ 21.1352 27.63%

2031 $ 22.1919 34.01%

2032 $ 23.3015 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 24.4666 47.75%

2034 $ 25.6899 55.13%

2035 $ 26.9744 62.89%

2036 $ 28.3232 71.03%

2037 $ 29.7393 79.59%

2038 $ 31.2263 88.56%

2039 $ 32.7876 97.99%

2040 $ 34.4270 107.89% Vis mer Kortsiktig Wrapped Aave Avalanche SAVAX-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 16.56 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 16.5622 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 16.5758 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 16.6280 0.41% Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WAAVASAVAX November 24, 2025(I dag) er $16.56 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WAAVASAVAX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $16.5622 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WAAVASAVAX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $16.5758 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WAAVASAVAX $16.6280 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Wrapped Aave Avalanche SAVAX prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 82.61K Opplagsforsyning 5.03K Volum (24 timer) ---- -- Den siste WAAVASAVAX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har WAAVASAVAX en sirkulerende forsyning på 5.03K og total markedsverdi på $ 82.61K. Se WAAVASAVAX livepris

Wrapped Aave Avalanche SAVAX Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Wrapped Aave Avalanche SAVAX direktepris, er gjeldende pris for Wrapped Aave Avalanche SAVAX 16.56USD. Den sirkulerende forsyningen av Wrapped Aave Avalanche SAVAX(WAAVASAVAX) er 5.03K WAAVASAVAX , som gir den en markedsverdi på $82,612 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.89% $ 0.145525 $ 16.59 $ 16.27

7 dager -11.24% $ -1.8629 $ 23.9067 $ 15.8803

30 dager -30.78% $ -5.0976 $ 23.9067 $ 15.8803 24-timers ytelse De siste 24 timene har Wrapped Aave Avalanche SAVAX vist en prisbevegelse på $0.145525 , noe som gjenspeiler en 0.89% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Wrapped Aave Avalanche SAVAX handlet på en topp på $23.9067 og en bunn på $15.8803 . Det så en prisendring på -11.24% . Denne nylige trenden viser potensialet til WAAVASAVAX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Wrapped Aave Avalanche SAVAX opplevd en -30.78% endring, som gjenspeiler omtrent $-5.0976 av dens verdi. Dette indikerer at WAAVASAVAX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) prisforutsigelsesmodul? Wrapped Aave Avalanche SAVAX-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WAAVASAVAX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Wrapped Aave Avalanche SAVAX det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WAAVASAVAX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Wrapped Aave Avalanche SAVAX. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WAAVASAVAX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WAAVASAVAX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Wrapped Aave Avalanche SAVAX.

Hvorfor er WAAVASAVAX-prisforutsigelse viktig?

WAAVASAVAX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WAAVASAVAX nå? I følge dine forutsigelser vil WAAVASAVAX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WAAVASAVAX neste måned? I følge Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WAAVASAVAX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WAAVASAVAX koste i 2026? Prisen på 1 Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WAAVASAVAX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WAAVASAVAX i 2027? Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WAAVASAVAX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WAAVASAVAX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WAAVASAVAX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WAAVASAVAX koste i 2030? Prisen på 1 Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WAAVASAVAX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WAAVASAVAX i 2040? Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WAAVASAVAX innen 2040.