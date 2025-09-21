Worlds First Memecoin (LOLCOIN)-prisforutsigelse (USD)

Få Worlds First Memecoin prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye LOLCOIN vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Worlds First Memecoin % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Worlds First Memecoin-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Worlds First Memecoin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003615 i 2025. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Worlds First Memecoin potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003796 i 2026. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOLCOIN for 2027 $ 0.003986 med en 10.25% vekstrate. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOLCOIN for 2028 $ 0.004185 med en 15.76% vekstrate. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOLCOIN for 2029 $ 0.004395 med en 21.55% vekstrate. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOLCOIN for 2030 $ 0.004614 med en 27.63% vekstrate. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Worlds First Memecoin potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007517. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Worlds First Memecoin potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012244. År Pris Vekst 2025 $ 0.003615 0.00%

2026 $ 0.003796 5.00%

2027 $ 0.003986 10.25%

2028 $ 0.004185 15.76%

2029 $ 0.004395 21.55%

2030 $ 0.004614 27.63%

2031 $ 0.004845 34.01%

2032 $ 0.005087 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005342 47.75%

2034 $ 0.005609 55.13%

2035 $ 0.005889 62.89%

2036 $ 0.006184 71.03%

2037 $ 0.006493 79.59%

2038 $ 0.006818 88.56%

2039 $ 0.007159 97.99%

2040 $ 0.007517 107.89% Vis mer Kortsiktig Worlds First Memecoin-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.003615 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.003616 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.003619 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.003630 0.41% Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for LOLCOIN September 21, 2025(I dag) er $0.003615 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for LOLCOIN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003616 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for LOLCOIN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003619 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for LOLCOIN $0.003630 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Worlds First Memecoin prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 3.61M
Opplagsforsyning 999.61M
Volum (24 timer) ----
Den siste LOLCOIN-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har LOLCOIN en sirkulerende forsyning på 999.61M og total markedsverdi på $ 3.61M.

Worlds First Memecoin Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Worlds First Memecoin direktepris, er gjeldende pris for Worlds First Memecoin 0.003615USD. Den sirkulerende forsyningen av Worlds First Memecoin(LOLCOIN) er 999.61M LOLCOIN , som gir den en markedsverdi på $3,614,513 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -4.59% $ -0.000174 $ 0.004019 $ 0.003468

7 dager -2.25% $ -0.000081 $ 0.004843 $ 0.002637

30 dager 34.33% $ 0.001241 $ 0.004843 $ 0.002637 24-timers ytelse De siste 24 timene har Worlds First Memecoin vist en prisbevegelse på $-0.000174 , noe som gjenspeiler en -4.59% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Worlds First Memecoin handlet på en topp på $0.004843 og en bunn på $0.002637 . Det så en prisendring på -2.25% . Denne nylige trenden viser potensialet til LOLCOIN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Worlds First Memecoin opplevd en 34.33% endring, som gjenspeiler omtrent $0.001241 av dens verdi. Dette indikerer at LOLCOIN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prisforutsigelsesmodul? Worlds First Memecoin-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LOLCOIN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Worlds First Memecoin det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LOLCOIN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Worlds First Memecoin. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LOLCOIN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LOLCOIN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Worlds First Memecoin.

Hvorfor er LOLCOIN-prisforutsigelse viktig?

LOLCOIN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i LOLCOIN nå? I følge dine forutsigelser vil LOLCOIN oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for LOLCOIN neste måned? I følge Worlds First Memecoin (LOLCOIN)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte LOLCOIN-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 LOLCOIN koste i 2026? Prisen på 1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LOLCOIN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på LOLCOIN i 2027? Worlds First Memecoin (LOLCOIN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LOLCOIN innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for LOLCOIN i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Worlds First Memecoin (LOLCOIN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for LOLCOIN i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Worlds First Memecoin (LOLCOIN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 LOLCOIN koste i 2030? Prisen på 1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LOLCOIN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for LOLCOIN i 2040? Worlds First Memecoin (LOLCOIN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LOLCOIN innen 2040. Registrer deg nå