Wolf of Wall Street-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Wolf of Wall Street ($WOLF) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Wolf of Wall Street potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001892 i 2025. Wolf of Wall Street ($WOLF) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Wolf of Wall Street potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001986 i 2026. Wolf of Wall Street ($WOLF) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på $WOLF for 2027 $ 0.002086 med en 10.25% vekstrate. Wolf of Wall Street ($WOLF) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på $WOLF for 2028 $ 0.002190 med en 15.76% vekstrate. Wolf of Wall Street ($WOLF) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på $WOLF for 2029 $ 0.002300 med en 21.55% vekstrate. Wolf of Wall Street ($WOLF) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på $WOLF for 2030 $ 0.002415 med en 27.63% vekstrate. Wolf of Wall Street ($WOLF) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wolf of Wall Street potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003933. Wolf of Wall Street ($WOLF) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wolf of Wall Street potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006407.

Gjeldende Wolf of Wall Street prisstatistikk Gjeldende pris Prisendring (24 t) Markedsverdi $ 1.65M Opplagsforsyning 873.42M Volum (24 timer) Den siste $WOLF-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har $WOLF en sirkulerende forsyning på 873.42M og total markedsverdi på $ 1.65M.

Wolf of Wall Street Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Wolf of Wall Street direktepris, er gjeldende pris for Wolf of Wall Street 0.001892USD. Den sirkulerende forsyningen av Wolf of Wall Street($WOLF) er 873.42M $WOLF , som gir den en markedsverdi på $1,652,754 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -3.20% $ -0.000060 $ 0.002191 $ 0.001888

30 dager -13.64% $ -0.000258 $ 0.002191 $ 0.001888 24-timers ytelse De siste 24 timene har Wolf of Wall Street vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Wolf of Wall Street handlet på en topp på $0.002191 og en bunn på $0.001888 . Det så en prisendring på -3.20% . Denne nylige trenden viser potensialet til $WOLF for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Wolf of Wall Street opplevd en -13.64% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000258 av dens verdi. Dette indikerer at $WOLF kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Wolf of Wall Street ($WOLF) prisforutsigelsesmodul? Wolf of Wall Street-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for $WOLF basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Wolf of Wall Street det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for $WOLF, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Wolf of Wall Street. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til $WOLF. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til $WOLF for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Wolf of Wall Street.

Hvorfor er $WOLF-prisforutsigelse viktig?

$WOLF-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

