Wizard Gang (WIZARD)-prisforutsigelse (USD)

Få Wizard Gang prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WIZARD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp WIZARD

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Wizard Gang % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Wizard Gang-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Wizard Gang (WIZARD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Wizard Gang potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001462 i 2025. Wizard Gang (WIZARD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Wizard Gang potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001535 i 2026. Wizard Gang (WIZARD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WIZARD for 2027 $ 0.001612 med en 10.25% vekstrate. Wizard Gang (WIZARD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WIZARD for 2028 $ 0.001692 med en 15.76% vekstrate. Wizard Gang (WIZARD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WIZARD for 2029 $ 0.001777 med en 21.55% vekstrate. Wizard Gang (WIZARD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WIZARD for 2030 $ 0.001866 med en 27.63% vekstrate. Wizard Gang (WIZARD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wizard Gang potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003040. Wizard Gang (WIZARD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wizard Gang potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004952. År Pris Vekst 2025 $ 0.001462 0.00%

2026 $ 0.001535 5.00%

2027 $ 0.001612 10.25%

2028 $ 0.001692 15.76%

2029 $ 0.001777 21.55%

2030 $ 0.001866 27.63%

2031 $ 0.001959 34.01%

2032 $ 0.002057 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.002160 47.75%

2034 $ 0.002268 55.13%

2035 $ 0.002382 62.89%

2036 $ 0.002501 71.03%

2037 $ 0.002626 79.59%

2038 $ 0.002757 88.56%

2039 $ 0.002895 97.99%

2040 $ 0.003040 107.89% Vis mer Kortsiktig Wizard Gang-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001462 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001462 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001463 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001468 0.41% Wizard Gang (WIZARD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WIZARD September 21, 2025(I dag) er $0.001462 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Wizard Gang (WIZARD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WIZARD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001462 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Wizard Gang (WIZARD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WIZARD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001463 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Wizard Gang (WIZARD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WIZARD $0.001468 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Wizard Gang prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Opplagsforsyning 999.84M 999.84M 999.84M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste WIZARD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har WIZARD en sirkulerende forsyning på 999.84M og total markedsverdi på $ 1.46M. Se WIZARD livepris

Wizard Gang Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Wizard Gang direktepris, er gjeldende pris for Wizard Gang 0.001462USD. Den sirkulerende forsyningen av Wizard Gang(WIZARD) er 999.84M WIZARD , som gir den en markedsverdi på $1,462,130 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -4.30% $ 0 $ 0.001551 $ 0.001397

7 dager -25.01% $ -0.000365 $ 0.002420 $ 0.001414

30 dager -38.84% $ -0.000568 $ 0.002420 $ 0.001414 24-timers ytelse De siste 24 timene har Wizard Gang vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -4.30% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Wizard Gang handlet på en topp på $0.002420 og en bunn på $0.001414 . Det så en prisendring på -25.01% . Denne nylige trenden viser potensialet til WIZARD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Wizard Gang opplevd en -38.84% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000568 av dens verdi. Dette indikerer at WIZARD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Wizard Gang (WIZARD) prisforutsigelsesmodul? Wizard Gang-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WIZARD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Wizard Gang det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WIZARD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Wizard Gang. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WIZARD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WIZARD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Wizard Gang.

Hvorfor er WIZARD-prisforutsigelse viktig?

WIZARD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WIZARD nå? I følge dine forutsigelser vil WIZARD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WIZARD neste måned? I følge Wizard Gang (WIZARD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WIZARD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WIZARD koste i 2026? Prisen på 1 Wizard Gang (WIZARD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WIZARD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WIZARD i 2027? Wizard Gang (WIZARD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WIZARD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WIZARD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Wizard Gang (WIZARD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WIZARD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Wizard Gang (WIZARD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WIZARD koste i 2030? Prisen på 1 Wizard Gang (WIZARD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WIZARD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WIZARD i 2040? Wizard Gang (WIZARD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WIZARD innen 2040. Registrer deg nå