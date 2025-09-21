Whales Market (WHALES)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Whales Market % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Whales Market-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Whales Market (WHALES) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Whales Market potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.062931 i 2025. Whales Market (WHALES) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Whales Market potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.066077 i 2026. Whales Market (WHALES) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WHALES for 2027 $ 0.069381 med en 10.25% vekstrate. Whales Market (WHALES) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WHALES for 2028 $ 0.072850 med en 15.76% vekstrate. Whales Market (WHALES) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WHALES for 2029 $ 0.076493 med en 21.55% vekstrate. Whales Market (WHALES) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WHALES for 2030 $ 0.080317 med en 27.63% vekstrate. Whales Market (WHALES) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Whales Market potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.130829. Whales Market (WHALES) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Whales Market potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.213106. År Pris Vekst 2025 $ 0.062931 0.00%

2026 $ 0.066077 5.00%

2027 $ 0.069381 10.25%

2028 $ 0.072850 15.76%

2029 $ 0.076493 21.55%

2030 $ 0.080317 27.63%

2031 $ 0.084333 34.01%

2032 $ 0.088550 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.092977 47.75%

2034 $ 0.097626 55.13%

2035 $ 0.102507 62.89%

2036 $ 0.107633 71.03%

2037 $ 0.113015 79.59%

2038 $ 0.118665 88.56%

2039 $ 0.124599 97.99%

2040 $ 0.130829 107.89% Vis mer Kortsiktig Whales Market-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.062931 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.062939 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.062991 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.063189 0.41% Whales Market (WHALES) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WHALES September 21, 2025(I dag) er $0.062931 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Whales Market (WHALES) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WHALES, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.062939 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Whales Market (WHALES) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WHALES, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.062991 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Whales Market (WHALES) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WHALES $0.063189 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Whales Market prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Opplagsforsyning 26.03M 26.03M 26.03M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste WHALES-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har WHALES en sirkulerende forsyning på 26.03M og total markedsverdi på $ 1.64M. Se WHALES livepris

Whales Market Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Whales Market direktepris, er gjeldende pris for Whales Market 0.062931USD. Den sirkulerende forsyningen av Whales Market(WHALES) er 26.03M WHALES , som gir den en markedsverdi på $1,636,394 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.09% $ 0 $ 0.064005 $ 0.061768

7 dager -11.98% $ -0.007544 $ 0.071347 $ 0.061767

30 dager -9.96% $ -0.006274 $ 0.071347 $ 0.061767 24-timers ytelse De siste 24 timene har Whales Market vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.09% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Whales Market handlet på en topp på $0.071347 og en bunn på $0.061767 . Det så en prisendring på -11.98% . Denne nylige trenden viser potensialet til WHALES for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Whales Market opplevd en -9.96% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.006274 av dens verdi. Dette indikerer at WHALES kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Whales Market (WHALES) prisforutsigelsesmodul? Whales Market-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WHALES basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Whales Market det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WHALES, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Whales Market. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WHALES. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WHALES for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Whales Market.

Hvorfor er WHALES-prisforutsigelse viktig?

WHALES-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

