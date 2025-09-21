Warped Games (WARPED)-prisforutsigelse (USD)

Warped Games-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Warped Games (WARPED) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Warped Games potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000688 i 2025. Warped Games (WARPED) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Warped Games potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000722 i 2026. Warped Games (WARPED) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WARPED for 2027 $ 0.000758 med en 10.25% vekstrate. Warped Games (WARPED) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WARPED for 2028 $ 0.000796 med en 15.76% vekstrate. Warped Games (WARPED) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WARPED for 2029 $ 0.000836 med en 21.55% vekstrate. Warped Games (WARPED) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WARPED for 2030 $ 0.000878 med en 27.63% vekstrate. Warped Games (WARPED) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Warped Games potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001430. Warped Games (WARPED) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Warped Games potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002330.

2026 $ 0.000722 5.00%

2027 $ 0.000758 10.25%

2028 $ 0.000796 15.76%

2029 $ 0.000836 21.55%

2030 $ 0.000878 27.63%

2031 $ 0.000922 34.01%

2032 $ 0.000968 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001016 47.75%

2034 $ 0.001067 55.13%

2035 $ 0.001121 62.89%

2036 $ 0.001177 71.03%

2037 $ 0.001236 79.59%

2038 $ 0.001297 88.56%

2039 $ 0.001362 97.99%

Kortsiktig Warped Games-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000688 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000688 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000691 0.41% Warped Games (WARPED) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WARPED September 21, 2025(I dag) er $0.000688 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Warped Games (WARPED) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WARPED, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000688 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Warped Games (WARPED) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WARPED, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000688 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Warped Games (WARPED) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WARPED $0.000691 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Warped Games prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M Opplagsforsyning 7.04B 7.04B 7.04B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste WARPED-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har WARPED en sirkulerende forsyning på 7.04B og total markedsverdi på $ 4.84M. Se WARPED livepris

Warped Games Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Warped Games direktepris, er gjeldende pris for Warped Games 0.000688USD. Den sirkulerende forsyningen av Warped Games(WARPED) er 7.04B WARPED , som gir den en markedsverdi på $4,840,939 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.99% $ 0 $ 0.000701 $ 0.000687

7 dager -6.04% $ -0.000041 $ 0.000766 $ 0.000675

30 dager -10.09% $ -0.000069 $ 0.000766 $ 0.000675 24-timers ytelse De siste 24 timene har Warped Games vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.99% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Warped Games handlet på en topp på $0.000766 og en bunn på $0.000675 . Det så en prisendring på -6.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til WARPED for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Warped Games opplevd en -10.09% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000069 av dens verdi. Dette indikerer at WARPED kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Warped Games (WARPED) prisforutsigelsesmodul? Warped Games-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WARPED basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Warped Games det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WARPED, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Warped Games. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WARPED. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WARPED for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Warped Games.

Hvorfor er WARPED-prisforutsigelse viktig?

WARPED-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

