Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Vulture Peak % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Vulture Peak-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Vulture Peak (VPK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Vulture Peak potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017700 i 2025. Vulture Peak (VPK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Vulture Peak potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.018585 i 2026. Vulture Peak (VPK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VPK for 2027 $ 0.019515 med en 10.25% vekstrate. Vulture Peak (VPK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VPK for 2028 $ 0.020490 med en 15.76% vekstrate. Vulture Peak (VPK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VPK for 2029 $ 0.021515 med en 21.55% vekstrate. Vulture Peak (VPK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VPK for 2030 $ 0.022591 med en 27.63% vekstrate. Vulture Peak (VPK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Vulture Peak potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.036798. Vulture Peak (VPK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Vulture Peak potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.059941. År Pris Vekst 2025 $ 0.017700 0.00%

2026 $ 0.018585 5.00%

2027 $ 0.019515 10.25%

2028 $ 0.020490 15.76%

2029 $ 0.021515 21.55%

2030 $ 0.022591 27.63%

2031 $ 0.023720 34.01%

2032 $ 0.024906 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.026152 47.75%

2034 $ 0.027459 55.13%

2035 $ 0.028832 62.89%

2036 $ 0.030274 71.03%

2037 $ 0.031788 79.59%

2038 $ 0.033377 88.56%

2039 $ 0.035046 97.99%

2040 $ 0.036798 107.89% Vis mer Kortsiktig Vulture Peak-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.017700 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.017703 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.017717 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.017773 0.41% Vulture Peak (VPK) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VPK September 21, 2025(I dag) er $0.017700 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Vulture Peak (VPK) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VPK, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.017703 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Vulture Peak (VPK) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VPK, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.017717 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Vulture Peak (VPK) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VPK $0.017773 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Vulture Peak prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 71.77K$ 71.77K $ 71.77K Opplagsforsyning 4.05M 4.05M 4.05M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VPK-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VPK en sirkulerende forsyning på 4.05M og total markedsverdi på $ 71.77K. Se VPK livepris

Vulture Peak Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Vulture Peak direktepris, er gjeldende pris for Vulture Peak 0.017700USD. Den sirkulerende forsyningen av Vulture Peak(VPK) er 4.05M VPK , som gir den en markedsverdi på $71,769 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 8.72% $ 0.001419 $ 0.017798 $ 0.016179

7 dager 11.06% $ 0.001958 $ 0.017768 $ 0.015793

30 dager 6.52% $ 0.001154 $ 0.017768 $ 0.015793 24-timers ytelse De siste 24 timene har Vulture Peak vist en prisbevegelse på $0.001419 , noe som gjenspeiler en 8.72% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Vulture Peak handlet på en topp på $0.017768 og en bunn på $0.015793 . Det så en prisendring på 11.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til VPK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Vulture Peak opplevd en 6.52% endring, som gjenspeiler omtrent $0.001154 av dens verdi. Dette indikerer at VPK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Vulture Peak (VPK) prisforutsigelsesmodul? Vulture Peak-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VPK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Vulture Peak det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VPK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Vulture Peak. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VPK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VPK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Vulture Peak.

Hvorfor er VPK-prisforutsigelse viktig?

VPK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VPK nå? I følge dine forutsigelser vil VPK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VPK neste måned? I følge Vulture Peak (VPK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VPK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VPK koste i 2026? Prisen på 1 Vulture Peak (VPK) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VPK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VPK i 2027? Vulture Peak (VPK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VPK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VPK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Vulture Peak (VPK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VPK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Vulture Peak (VPK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VPK koste i 2030? Prisen på 1 Vulture Peak (VPK) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VPK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VPK i 2040? Vulture Peak (VPK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VPK innen 2040. Registrer deg nå