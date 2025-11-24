Vooz Coin (VOOZ)-prisforutsigelse (USD)

Få Vooz Coin prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VOOZ vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Vooz Coin-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Vooz Coin (VOOZ) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Vooz Coin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000110 i 2025. Vooz Coin (VOOZ) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Vooz Coin potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000116 i 2026. Vooz Coin (VOOZ) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VOOZ for 2027 $ 0.000121 med en 10.25% vekstrate. Vooz Coin (VOOZ) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VOOZ for 2028 $ 0.000127 med en 15.76% vekstrate. Vooz Coin (VOOZ) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VOOZ for 2029 $ 0.000134 med en 21.55% vekstrate. Vooz Coin (VOOZ) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VOOZ for 2030 $ 0.000141 med en 27.63% vekstrate. Vooz Coin (VOOZ) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Vooz Coin potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000229. Vooz Coin (VOOZ) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Vooz Coin potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000374.

2026 $ 0.000116 5.00%

2027 $ 0.000121 10.25%

2028 $ 0.000127 15.76%

2029 $ 0.000134 21.55%

2030 $ 0.000141 27.63%

2031 $ 0.000148 34.01%

2032 $ 0.000155 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000163 47.75%

2034 $ 0.000171 55.13%

2035 $ 0.000180 62.89%

2036 $ 0.000189 71.03%

2037 $ 0.000198 79.59%

2038 $ 0.000208 88.56%

2039 $ 0.000218 97.99%

Kortsiktig Vooz Coin-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000110 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000110 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000111 0.41% Vooz Coin (VOOZ) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VOOZ November 24, 2025(I dag) er $0.000110 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Vooz Coin (VOOZ) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VOOZ, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000110 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Vooz Coin (VOOZ) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VOOZ, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000110 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Vooz Coin (VOOZ) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VOOZ $0.000111 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Vooz Coin prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 110.37K$ 110.37K $ 110.37K Opplagsforsyning 998.41M 998.41M 998.41M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VOOZ-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VOOZ en sirkulerende forsyning på 998.41M og total markedsverdi på $ 110.37K. Se VOOZ livepris

Vooz Coin Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Vooz Coin direktepris, er gjeldende pris for Vooz Coin 0.000110USD. Den sirkulerende forsyningen av Vooz Coin(VOOZ) er 998.41M VOOZ , som gir den en markedsverdi på $110,371 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.97% $ 0 $ 0.000112 $ 0.000108

7 dager -10.60% $ -0.000011 $ 0.000296 $ 0.000103

30 dager -61.28% $ -0.000067 $ 0.000296 $ 0.000103 24-timers ytelse De siste 24 timene har Vooz Coin vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 1.97% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Vooz Coin handlet på en topp på $0.000296 og en bunn på $0.000103 . Det så en prisendring på -10.60% . Denne nylige trenden viser potensialet til VOOZ for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Vooz Coin opplevd en -61.28% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000067 av dens verdi. Dette indikerer at VOOZ kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Vooz Coin (VOOZ) prisforutsigelsesmodul? Vooz Coin-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VOOZ basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Vooz Coin det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VOOZ, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Vooz Coin. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VOOZ. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VOOZ for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Vooz Coin.

Hvorfor er VOOZ-prisforutsigelse viktig?

VOOZ-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

