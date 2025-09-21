Volaris Games (VOLS)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Volaris Games % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Volaris Games-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Volaris Games (VOLS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Volaris Games potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001194 i 2025. Volaris Games (VOLS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Volaris Games potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001253 i 2026. Volaris Games (VOLS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VOLS for 2027 $ 0.001316 med en 10.25% vekstrate. Volaris Games (VOLS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VOLS for 2028 $ 0.001382 med en 15.76% vekstrate. Volaris Games (VOLS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VOLS for 2029 $ 0.001451 med en 21.55% vekstrate. Volaris Games (VOLS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VOLS for 2030 $ 0.001523 med en 27.63% vekstrate. Volaris Games (VOLS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Volaris Games potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002482. Volaris Games (VOLS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Volaris Games potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004043. År Pris Vekst 2025 $ 0.001194 0.00%

2026 $ 0.001253 5.00%

2027 $ 0.001316 10.25%

2028 $ 0.001382 15.76%

2029 $ 0.001451 21.55%

2030 $ 0.001523 27.63%

2031 $ 0.001600 34.01%

2032 $ 0.001680 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001764 47.75%

2034 $ 0.001852 55.13%

2035 $ 0.001945 62.89%

2036 $ 0.002042 71.03%

2037 $ 0.002144 79.59%

2038 $ 0.002251 88.56%

2039 $ 0.002364 97.99%

2040 $ 0.002482 107.89% Vis mer Kortsiktig Volaris Games-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001194 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001194 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001195 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001198 0.41% Volaris Games (VOLS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VOLS September 21, 2025(I dag) er $0.001194 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Volaris Games (VOLS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VOLS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001194 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Volaris Games (VOLS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VOLS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001195 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Volaris Games (VOLS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VOLS $0.001198 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Volaris Games prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 579.58K$ 579.58K $ 579.58K Opplagsforsyning 485.93M 485.93M 485.93M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VOLS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VOLS en sirkulerende forsyning på 485.93M og total markedsverdi på $ 579.58K. Se VOLS livepris

Volaris Games Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Volaris Games direktepris, er gjeldende pris for Volaris Games 0.001194USD. Den sirkulerende forsyningen av Volaris Games(VOLS) er 485.93M VOLS , som gir den en markedsverdi på $579,583 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.00% $ 0 $ 0.001218 $ 0.001161

7 dager 10.86% $ 0.000129 $ 0.001335 $ 0.001037

30 dager 7.36% $ 0.000087 $ 0.001335 $ 0.001037 24-timers ytelse De siste 24 timene har Volaris Games vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 1.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Volaris Games handlet på en topp på $0.001335 og en bunn på $0.001037 . Det så en prisendring på 10.86% . Denne nylige trenden viser potensialet til VOLS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Volaris Games opplevd en 7.36% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000087 av dens verdi. Dette indikerer at VOLS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Volaris Games (VOLS) prisforutsigelsesmodul? Volaris Games-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VOLS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Volaris Games det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VOLS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Volaris Games. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VOLS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VOLS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Volaris Games.

Hvorfor er VOLS-prisforutsigelse viktig?

VOLS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VOLS nå? I følge dine forutsigelser vil VOLS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VOLS neste måned? I følge Volaris Games (VOLS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VOLS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VOLS koste i 2026? Prisen på 1 Volaris Games (VOLS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VOLS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VOLS i 2027? Volaris Games (VOLS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VOLS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VOLS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Volaris Games (VOLS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VOLS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Volaris Games (VOLS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VOLS koste i 2030? Prisen på 1 Volaris Games (VOLS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VOLS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VOLS i 2040? Volaris Games (VOLS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VOLS innen 2040.