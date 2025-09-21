VNX Gold (VNXAU)-prisforutsigelse (USD)

Få VNX Gold prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VNXAU vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp VNXAU

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på VNX Gold % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon VNX Gold-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) VNX Gold (VNXAU) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan VNX Gold potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 119.34 i 2025. VNX Gold (VNXAU) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan VNX Gold potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 125.307 i 2026. VNX Gold (VNXAU) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VNXAU for 2027 $ 131.5723 med en 10.25% vekstrate. VNX Gold (VNXAU) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VNXAU for 2028 $ 138.1509 med en 15.76% vekstrate. VNX Gold (VNXAU) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VNXAU for 2029 $ 145.0585 med en 21.55% vekstrate. VNX Gold (VNXAU) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VNXAU for 2030 $ 152.3114 med en 27.63% vekstrate. VNX Gold (VNXAU) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på VNX Gold potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 248.0992. VNX Gold (VNXAU) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på VNX Gold potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 404.1275. År Pris Vekst 2025 $ 119.34 0.00%

2026 $ 125.307 5.00%

2027 $ 131.5723 10.25%

2028 $ 138.1509 15.76%

2029 $ 145.0585 21.55%

2030 $ 152.3114 27.63%

2031 $ 159.9270 34.01%

2032 $ 167.9233 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 176.3195 47.75%

2034 $ 185.1355 55.13%

2035 $ 194.3922 62.89%

2036 $ 204.1118 71.03%

2037 $ 214.3174 79.59%

2038 $ 225.0333 88.56%

2039 $ 236.2850 97.99%

2040 $ 248.0992 107.89% Vis mer Kortsiktig VNX Gold-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 119.34 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 119.3563 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 119.4544 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 119.8304 0.41% VNX Gold (VNXAU) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VNXAU September 21, 2025(I dag) er $119.34 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. VNX Gold (VNXAU) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VNXAU, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $119.3563 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. VNX Gold (VNXAU) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VNXAU, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $119.4544 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. VNX Gold (VNXAU) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VNXAU $119.8304 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende VNX Gold prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Opplagsforsyning 29.10K 29.10K 29.10K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VNXAU-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VNXAU en sirkulerende forsyning på 29.10K og total markedsverdi på $ 3.47M. Se VNXAU livepris

VNX Gold Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for VNX Gold direktepris, er gjeldende pris for VNX Gold 119.34USD. Den sirkulerende forsyningen av VNX Gold(VNXAU) er 29.10K VNXAU , som gir den en markedsverdi på $3,472,744 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.25% $ 0.295602 $ 119.56 $ 118.33

7 dager 0.59% $ 0.706850 $ 119.5495 $ 108.1390

30 dager 10.35% $ 12.3499 $ 119.5495 $ 108.1390 24-timers ytelse De siste 24 timene har VNX Gold vist en prisbevegelse på $0.295602 , noe som gjenspeiler en 0.25% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har VNX Gold handlet på en topp på $119.5495 og en bunn på $108.1390 . Det så en prisendring på 0.59% . Denne nylige trenden viser potensialet til VNXAU for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har VNX Gold opplevd en 10.35% endring, som gjenspeiler omtrent $12.3499 av dens verdi. Dette indikerer at VNXAU kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer VNX Gold (VNXAU) prisforutsigelsesmodul? VNX Gold-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VNXAU basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for VNX Gold det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VNXAU, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til VNX Gold. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VNXAU. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VNXAU for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til VNX Gold.

Hvorfor er VNXAU-prisforutsigelse viktig?

VNXAU-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VNXAU nå? I følge dine forutsigelser vil VNXAU oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VNXAU neste måned? I følge VNX Gold (VNXAU)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VNXAU-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VNXAU koste i 2026? Prisen på 1 VNX Gold (VNXAU) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VNXAU øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VNXAU i 2027? VNX Gold (VNXAU) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VNXAU innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VNXAU i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil VNX Gold (VNXAU) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VNXAU i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil VNX Gold (VNXAU) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VNXAU koste i 2030? Prisen på 1 VNX Gold (VNXAU) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VNXAU øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VNXAU i 2040? VNX Gold (VNXAU) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VNXAU innen 2040. Registrer deg nå