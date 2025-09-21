Vent Finance (VENT)-prisforutsigelse (USD)

Få Vent Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VENT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Vent Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Vent Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Vent Finance (VENT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Vent Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000501 i 2025. Vent Finance (VENT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Vent Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000526 i 2026. Vent Finance (VENT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VENT for 2027 $ 0.000553 med en 10.25% vekstrate. Vent Finance (VENT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VENT for 2028 $ 0.000580 med en 15.76% vekstrate. Vent Finance (VENT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VENT for 2029 $ 0.000609 med en 21.55% vekstrate. Vent Finance (VENT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VENT for 2030 $ 0.000640 med en 27.63% vekstrate. Vent Finance (VENT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Vent Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001042. Vent Finance (VENT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Vent Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001698. År Pris Vekst 2025 $ 0.000501 0.00%

2026 $ 0.000526 5.00%

2027 $ 0.000553 10.25%

2028 $ 0.000580 15.76%

2029 $ 0.000609 21.55%

2030 $ 0.000640 27.63%

2031 $ 0.000672 34.01%

2032 $ 0.000705 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000741 47.75%

2034 $ 0.000778 55.13%

2035 $ 0.000817 62.89%

2036 $ 0.000858 71.03%

2037 $ 0.000900 79.59%

2038 $ 0.000945 88.56%

2039 $ 0.000993 97.99%

2040 $ 0.001042 107.89% Vis mer Kortsiktig Vent Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000501 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000501 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000502 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000503 0.41% Vent Finance (VENT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VENT September 21, 2025(I dag) er $0.000501 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Vent Finance (VENT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VENT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000501 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Vent Finance (VENT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VENT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000502 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Vent Finance (VENT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VENT $0.000503 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Vent Finance prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 126.28K$ 126.28K $ 126.28K Opplagsforsyning 250.00M 250.00M 250.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VENT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VENT en sirkulerende forsyning på 250.00M og total markedsverdi på $ 126.28K. Se VENT livepris

Vent Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Vent Finance direktepris, er gjeldende pris for Vent Finance 0.000501USD. Den sirkulerende forsyningen av Vent Finance(VENT) er 250.00M VENT , som gir den en markedsverdi på $126,276 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.57% $ 0 $ 0.000507 $ 0.000502

7 dager -0.11% $ -0.000000 $ 0.001190 $ 0.000501

30 dager -8.21% $ -0.000041 $ 0.001190 $ 0.000501 24-timers ytelse De siste 24 timene har Vent Finance vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.57% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Vent Finance handlet på en topp på $0.001190 og en bunn på $0.000501 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til VENT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Vent Finance opplevd en -8.21% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000041 av dens verdi. Dette indikerer at VENT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Vent Finance (VENT) prisforutsigelsesmodul? Vent Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VENT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Vent Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VENT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Vent Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VENT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VENT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Vent Finance.

Hvorfor er VENT-prisforutsigelse viktig?

VENT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VENT nå? I følge dine forutsigelser vil VENT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VENT neste måned? I følge Vent Finance (VENT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VENT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VENT koste i 2026? Prisen på 1 Vent Finance (VENT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VENT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VENT i 2027? Vent Finance (VENT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VENT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VENT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Vent Finance (VENT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VENT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Vent Finance (VENT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VENT koste i 2030? Prisen på 1 Vent Finance (VENT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VENT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VENT i 2040? Vent Finance (VENT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VENT innen 2040.