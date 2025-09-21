Veno Finance (VNO)-prisforutsigelse (USD)

Veno Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Veno Finance (VNO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Veno Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017102 i 2025. Veno Finance (VNO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Veno Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017957 i 2026. Veno Finance (VNO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VNO for 2027 $ 0.018855 med en 10.25% vekstrate. Veno Finance (VNO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VNO for 2028 $ 0.019798 med en 15.76% vekstrate. Veno Finance (VNO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VNO for 2029 $ 0.020787 med en 21.55% vekstrate. Veno Finance (VNO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VNO for 2030 $ 0.021827 med en 27.63% vekstrate. Veno Finance (VNO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Veno Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.035554. Veno Finance (VNO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Veno Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.057914.

2026 $ 0.017957 5.00%

2027 $ 0.018855 10.25%

2028 $ 0.019798 15.76%

2029 $ 0.020787 21.55%

2030 $ 0.021827 27.63%

2031 $ 0.022918 34.01%

2032 $ 0.024064 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.025267 47.75%

2034 $ 0.026531 55.13%

2035 $ 0.027857 62.89%

2036 $ 0.029250 71.03%

2037 $ 0.030713 79.59%

2038 $ 0.032248 88.56%

2039 $ 0.033861 97.99%

2040 $ 0.035554 107.89% Vis mer Kortsiktig Veno Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.017102 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.017104 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.017118 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.017172 0.41% Veno Finance (VNO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VNO September 21, 2025(I dag) er $0.017102 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Veno Finance (VNO) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VNO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.017104 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Veno Finance (VNO) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VNO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.017118 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Veno Finance (VNO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VNO $0.017172 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Veno Finance prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 8.84M$ 8.84M $ 8.84M Opplagsforsyning 516.65M 516.65M 516.65M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VNO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VNO en sirkulerende forsyning på 516.65M og total markedsverdi på $ 8.84M. Se VNO livepris

Veno Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Veno Finance direktepris, er gjeldende pris for Veno Finance 0.017102USD. Den sirkulerende forsyningen av Veno Finance(VNO) er 516.65M VNO , som gir den en markedsverdi på $8,835,719 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -3.25% $ -0.000575 $ 0.017776 $ 0.017094

7 dager -18.36% $ -0.003140 $ 0.020837 $ 0.014975

30 dager 16.88% $ 0.002886 $ 0.020837 $ 0.014975 24-timers ytelse De siste 24 timene har Veno Finance vist en prisbevegelse på $-0.000575 , noe som gjenspeiler en -3.25% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Veno Finance handlet på en topp på $0.020837 og en bunn på $0.014975 . Det så en prisendring på -18.36% . Denne nylige trenden viser potensialet til VNO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Veno Finance opplevd en 16.88% endring, som gjenspeiler omtrent $0.002886 av dens verdi. Dette indikerer at VNO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Veno Finance (VNO) prisforutsigelsesmodul? Veno Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VNO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Veno Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VNO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Veno Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VNO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VNO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Veno Finance.

Hvorfor er VNO-prisforutsigelse viktig?

VNO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

