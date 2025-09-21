MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Vasco da Gama Fan Token (VASCO) /

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Vasco da Gama Fan Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Vasco da Gama Fan Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Vasco da Gama Fan Token (VASCO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Vasco da Gama Fan Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.036401 i 2025. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Vasco da Gama Fan Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.038221 i 2026. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VASCO for 2027 $ 0.040132 med en 10.25% vekstrate. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VASCO for 2028 $ 0.042139 med en 15.76% vekstrate. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VASCO for 2029 $ 0.044246 med en 21.55% vekstrate. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VASCO for 2030 $ 0.046458 med en 27.63% vekstrate. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Vasco da Gama Fan Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.075676. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Vasco da Gama Fan Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.123268. År Pris Vekst 2025 $ 0.036401 0.00%

Gjeldende Vasco da Gama Fan Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 74.74K$ 74.74K $ 74.74K Opplagsforsyning 2.05M 2.05M 2.05M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VASCO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VASCO en sirkulerende forsyning på 2.05M og total markedsverdi på $ 74.74K. Se VASCO livepris

Vasco da Gama Fan Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Vasco da Gama Fan Token direktepris, er gjeldende pris for Vasco da Gama Fan Token 0.036401USD. Den sirkulerende forsyningen av Vasco da Gama Fan Token(VASCO) er 2.05M VASCO , som gir den en markedsverdi på $74,738 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -3.68% $ -0.001390 $ 0.038692 $ 0.024360

7 dager -40.04% $ -0.014576 $ 0.125287 $ 0.024361

30 dager -71.03% $ -0.025858 $ 0.125287 $ 0.024361 24-timers ytelse De siste 24 timene har Vasco da Gama Fan Token vist en prisbevegelse på $-0.001390 , noe som gjenspeiler en -3.68% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Vasco da Gama Fan Token handlet på en topp på $0.125287 og en bunn på $0.024361 . Det så en prisendring på -40.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til VASCO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Vasco da Gama Fan Token opplevd en -71.03% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.025858 av dens verdi. Dette indikerer at VASCO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Vasco da Gama Fan Token (VASCO) prisforutsigelsesmodul? Vasco da Gama Fan Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VASCO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Vasco da Gama Fan Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VASCO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Vasco da Gama Fan Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VASCO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VASCO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Vasco da Gama Fan Token.

Hvorfor er VASCO-prisforutsigelse viktig?

VASCO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VASCO nå? I følge dine forutsigelser vil VASCO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VASCO neste måned? I følge Vasco da Gama Fan Token (VASCO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VASCO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VASCO koste i 2026? Prisen på 1 Vasco da Gama Fan Token (VASCO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VASCO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VASCO i 2027? Vasco da Gama Fan Token (VASCO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VASCO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VASCO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Vasco da Gama Fan Token (VASCO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VASCO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Vasco da Gama Fan Token (VASCO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VASCO koste i 2030? Prisen på 1 Vasco da Gama Fan Token (VASCO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VASCO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VASCO i 2040? Vasco da Gama Fan Token (VASCO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VASCO innen 2040. Registrer deg nå