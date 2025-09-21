VanEck Treasury Fund (VBILL)-prisforutsigelse (USD)

Få VanEck Treasury Fund prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VBILL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på VanEck Treasury Fund % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon VanEck Treasury Fund-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) VanEck Treasury Fund (VBILL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan VanEck Treasury Fund potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1 i 2025. VanEck Treasury Fund (VBILL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan VanEck Treasury Fund potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.05 i 2026. VanEck Treasury Fund (VBILL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VBILL for 2027 $ 1.1025 med en 10.25% vekstrate. VanEck Treasury Fund (VBILL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VBILL for 2028 $ 1.1576 med en 15.76% vekstrate. VanEck Treasury Fund (VBILL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VBILL for 2029 $ 1.2155 med en 21.55% vekstrate. VanEck Treasury Fund (VBILL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VBILL for 2030 $ 1.2762 med en 27.63% vekstrate. VanEck Treasury Fund (VBILL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på VanEck Treasury Fund potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0789. VanEck Treasury Fund (VBILL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på VanEck Treasury Fund potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3863. År Pris Vekst 2025 $ 1 0.00%

2026 $ 1.05 5.00%

2027 $ 1.1025 10.25%

2028 $ 1.1576 15.76%

2029 $ 1.2155 21.55%

2030 $ 1.2762 27.63%

2031 $ 1.3400 34.01%

2032 $ 1.4071 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4774 47.75%

2034 $ 1.5513 55.13%

2035 $ 1.6288 62.89%

2036 $ 1.7103 71.03%

2037 $ 1.7958 79.59%

2038 $ 1.8856 88.56%

2039 $ 1.9799 97.99%

2040 $ 2.0789 107.89% Vis mer Kortsiktig VanEck Treasury Fund-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.0001 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.0009 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0041 0.41% VanEck Treasury Fund (VBILL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VBILL September 21, 2025(I dag) er $1 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. VanEck Treasury Fund (VBILL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VBILL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0001 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. VanEck Treasury Fund (VBILL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VBILL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0009 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. VanEck Treasury Fund (VBILL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VBILL $1.0041 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende VanEck Treasury Fund prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 74.06M$ 74.06M $ 74.06M Opplagsforsyning 74.06M 74.06M 74.06M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VBILL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VBILL en sirkulerende forsyning på 74.06M og total markedsverdi på $ 74.06M. Se VBILL livepris

VanEck Treasury Fund Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for VanEck Treasury Fund direktepris, er gjeldende pris for VanEck Treasury Fund 1USD. Den sirkulerende forsyningen av VanEck Treasury Fund(VBILL) er 74.06M VBILL , som gir den en markedsverdi på $74,058,528 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 1 $ 1

7 dager 0.00% $ 0 $ 1 $ 1

30 dager 0.00% $ 0 $ 1 $ 1 24-timers ytelse De siste 24 timene har VanEck Treasury Fund vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har VanEck Treasury Fund handlet på en topp på $1 og en bunn på $1 . Det så en prisendring på 0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til VBILL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har VanEck Treasury Fund opplevd en 0.00% endring, som gjenspeiler omtrent $0 av dens verdi. Dette indikerer at VBILL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer VanEck Treasury Fund (VBILL) prisforutsigelsesmodul? VanEck Treasury Fund-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VBILL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for VanEck Treasury Fund det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VBILL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til VanEck Treasury Fund. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VBILL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VBILL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til VanEck Treasury Fund.

Hvorfor er VBILL-prisforutsigelse viktig?

VBILL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VBILL nå? I følge dine forutsigelser vil VBILL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VBILL neste måned? I følge VanEck Treasury Fund (VBILL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VBILL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VBILL koste i 2026? Prisen på 1 VanEck Treasury Fund (VBILL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VBILL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VBILL i 2027? VanEck Treasury Fund (VBILL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VBILL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VBILL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil VanEck Treasury Fund (VBILL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VBILL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil VanEck Treasury Fund (VBILL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VBILL koste i 2030? Prisen på 1 VanEck Treasury Fund (VBILL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VBILL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VBILL i 2040? VanEck Treasury Fund (VBILL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VBILL innen 2040.