US Nerite Dollar (USND)-prisforutsigelse (USD)

Få US Nerite Dollar prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye USND vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp USND

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på US Nerite Dollar % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon US Nerite Dollar-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) US Nerite Dollar (USND) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan US Nerite Dollar potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.002 i 2025. US Nerite Dollar (USND) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan US Nerite Dollar potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0521 i 2026. US Nerite Dollar (USND) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USND for 2027 $ 1.1047 med en 10.25% vekstrate. US Nerite Dollar (USND) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USND for 2028 $ 1.1599 med en 15.76% vekstrate. US Nerite Dollar (USND) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USND for 2029 $ 1.2179 med en 21.55% vekstrate. US Nerite Dollar (USND) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USND for 2030 $ 1.2788 med en 27.63% vekstrate. US Nerite Dollar (USND) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på US Nerite Dollar potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0830. US Nerite Dollar (USND) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på US Nerite Dollar potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3931. År Pris Vekst 2025 $ 1.002 0.00%

2026 $ 1.0521 5.00%

2027 $ 1.1047 10.25%

2028 $ 1.1599 15.76%

2029 $ 1.2179 21.55%

2030 $ 1.2788 27.63%

2031 $ 1.3427 34.01%

2032 $ 1.4099 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4804 47.75%

2034 $ 1.5544 55.13%

2035 $ 1.6321 62.89%

2036 $ 1.7137 71.03%

2037 $ 1.7994 79.59%

2038 $ 1.8894 88.56%

2039 $ 1.9838 97.99%

2040 $ 2.0830 107.89% Vis mer Kortsiktig US Nerite Dollar-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 1.002 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 1.0021 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 1.0029 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 1.0061 0.41% US Nerite Dollar (USND) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for USND November 24, 2025(I dag) er $1.002 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. US Nerite Dollar (USND) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for USND, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0021 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. US Nerite Dollar (USND) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for USND, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0029 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. US Nerite Dollar (USND) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for USND $1.0061 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende US Nerite Dollar prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Opplagsforsyning 1.68M 1.68M 1.68M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste USND-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har USND en sirkulerende forsyning på 1.68M og total markedsverdi på $ 1.69M. Se USND livepris

US Nerite Dollar Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for US Nerite Dollar direktepris, er gjeldende pris for US Nerite Dollar 1.002USD. Den sirkulerende forsyningen av US Nerite Dollar(USND) er 1.68M USND , som gir den en markedsverdi på $1,687,906 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.19% $ -0.001950 $ 1.015 $ 0.998146

7 dager -0.46% $ -0.004670 $ 1.0109 $ 0.987936

30 dager 0.86% $ 0.008585 $ 1.0109 $ 0.987936 24-timers ytelse De siste 24 timene har US Nerite Dollar vist en prisbevegelse på $-0.001950 , noe som gjenspeiler en -0.19% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har US Nerite Dollar handlet på en topp på $1.0109 og en bunn på $0.987936 . Det så en prisendring på -0.46% . Denne nylige trenden viser potensialet til USND for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har US Nerite Dollar opplevd en 0.86% endring, som gjenspeiler omtrent $0.008585 av dens verdi. Dette indikerer at USND kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer US Nerite Dollar (USND) prisforutsigelsesmodul? US Nerite Dollar-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for USND basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for US Nerite Dollar det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for USND, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til US Nerite Dollar. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til USND. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til USND for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til US Nerite Dollar.

Hvorfor er USND-prisforutsigelse viktig?

USND-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i USND nå? I følge dine forutsigelser vil USND oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for USND neste måned? I følge US Nerite Dollar (USND)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte USND-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 USND koste i 2026? Prisen på 1 US Nerite Dollar (USND) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil USND øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på USND i 2027? US Nerite Dollar (USND) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 USND innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for USND i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil US Nerite Dollar (USND) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for USND i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil US Nerite Dollar (USND) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 USND koste i 2030? Prisen på 1 US Nerite Dollar (USND) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil USND øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for USND i 2040? US Nerite Dollar (USND) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 USND innen 2040. Registrer deg nå