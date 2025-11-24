Umbrella Network (UMB)-prisforutsigelse (USD)

Få Umbrella Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye UMB vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Umbrella Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Umbrella Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Umbrella Network (UMB) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Umbrella Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000112 i 2025. Umbrella Network (UMB) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Umbrella Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000117 i 2026. Umbrella Network (UMB) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på UMB for 2027 $ 0.000123 med en 10.25% vekstrate. Umbrella Network (UMB) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på UMB for 2028 $ 0.000129 med en 15.76% vekstrate. Umbrella Network (UMB) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på UMB for 2029 $ 0.000136 med en 21.55% vekstrate. Umbrella Network (UMB) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på UMB for 2030 $ 0.000143 med en 27.63% vekstrate. Umbrella Network (UMB) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Umbrella Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000233. Umbrella Network (UMB) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Umbrella Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000380. År Pris Vekst 2025 $ 0.000112 0.00%

2026 $ 0.000117 5.00%

2027 $ 0.000123 10.25%

2028 $ 0.000129 15.76%

2029 $ 0.000136 21.55%

2030 $ 0.000143 27.63%

2031 $ 0.000150 34.01%

2032 $ 0.000157 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000165 47.75%

2034 $ 0.000174 55.13%

2035 $ 0.000182 62.89%

2036 $ 0.000191 71.03%

2037 $ 0.000201 79.59%

2038 $ 0.000211 88.56%

2039 $ 0.000222 97.99%

2040 $ 0.000233 107.89% Vis mer Kortsiktig Umbrella Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000112 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000112 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000112 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000112 0.41% Umbrella Network (UMB) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for UMB November 24, 2025(I dag) er $0.000112 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Umbrella Network (UMB) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for UMB, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000112 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Umbrella Network (UMB) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for UMB, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000112 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Umbrella Network (UMB) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for UMB $0.000112 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Umbrella Network prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 48.15K$ 48.15K $ 48.15K Opplagsforsyning 429.02M 429.02M 429.02M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste UMB-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har UMB en sirkulerende forsyning på 429.02M og total markedsverdi på $ 48.15K. Se UMB livepris

Umbrella Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Umbrella Network direktepris, er gjeldende pris for Umbrella Network 0.000112USD. Den sirkulerende forsyningen av Umbrella Network(UMB) er 429.02M UMB , som gir den en markedsverdi på $48,153 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -15.77% $ 0 $ 0.000220 $ 0.000107

7 dager -52.95% $ -0.000059 $ 0.000239 $ 0.000101

30 dager -46.13% $ -0.000051 $ 0.000239 $ 0.000101 24-timers ytelse De siste 24 timene har Umbrella Network vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -15.77% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Umbrella Network handlet på en topp på $0.000239 og en bunn på $0.000101 . Det så en prisendring på -52.95% . Denne nylige trenden viser potensialet til UMB for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Umbrella Network opplevd en -46.13% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000051 av dens verdi. Dette indikerer at UMB kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Umbrella Network (UMB) prisforutsigelsesmodul? Umbrella Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for UMB basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Umbrella Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for UMB, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Umbrella Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til UMB. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til UMB for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Umbrella Network.

Hvorfor er UMB-prisforutsigelse viktig?

UMB-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i UMB nå? I følge dine forutsigelser vil UMB oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for UMB neste måned? I følge Umbrella Network (UMB)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte UMB-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 UMB koste i 2026? Prisen på 1 Umbrella Network (UMB) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil UMB øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på UMB i 2027? Umbrella Network (UMB) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 UMB innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for UMB i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Umbrella Network (UMB) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for UMB i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Umbrella Network (UMB) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 UMB koste i 2030? Prisen på 1 Umbrella Network (UMB) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil UMB øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for UMB i 2040? Umbrella Network (UMB) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 UMB innen 2040. Registrer deg nå