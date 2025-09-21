MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) /

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)-prisforutsigelse (USD)

Få TWIN Asset Token iNVDA Short prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye INVDA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp INVDA

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på TWIN Asset Token iNVDA Short % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon TWIN Asset Token iNVDA Short-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan TWIN Asset Token iNVDA Short potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 77.06 i 2025. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan TWIN Asset Token iNVDA Short potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 80.9130 i 2026. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INVDA for 2027 $ 84.9586 med en 10.25% vekstrate. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INVDA for 2028 $ 89.2065 med en 15.76% vekstrate. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INVDA for 2029 $ 93.6669 med en 21.55% vekstrate. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INVDA for 2030 $ 98.3502 med en 27.63% vekstrate. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på TWIN Asset Token iNVDA Short potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 160.2022. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på TWIN Asset Token iNVDA Short potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 260.9525. År Pris Vekst 2025 $ 77.06 0.00%

2026 $ 80.9130 5.00%

2027 $ 84.9586 10.25%

2028 $ 89.2065 15.76%

2029 $ 93.6669 21.55%

2030 $ 98.3502 27.63%

2031 $ 103.2677 34.01%

2032 $ 108.4311 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 113.8527 47.75%

2034 $ 119.5453 55.13%

2035 $ 125.5226 62.89%

2036 $ 131.7987 71.03%

2037 $ 138.3886 79.59%

2038 $ 145.3081 88.56%

2039 $ 152.5735 97.99%

2040 $ 160.2022 107.89% Vis mer Kortsiktig TWIN Asset Token iNVDA Short-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 77.06 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 77.0705 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 77.1338 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 77.3766 0.41% TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for INVDA September 21, 2025(I dag) er $77.06 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for INVDA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $77.0705 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for INVDA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $77.1338 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for INVDA $77.3766 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende TWIN Asset Token iNVDA Short prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Opplagsforsyning 169.27 169.27 169.27 Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste INVDA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har INVDA en sirkulerende forsyning på 169.27 og total markedsverdi på $ 13.04K. Se INVDA livepris

TWIN Asset Token iNVDA Short Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for TWIN Asset Token iNVDA Short direktepris, er gjeldende pris for TWIN Asset Token iNVDA Short 77.06USD. Den sirkulerende forsyningen av TWIN Asset Token iNVDA Short(INVDA) er 169.27 INVDA , som gir den en markedsverdi på $13,043.98 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager 0.00% $ 0 $ 76.8568 $ 76.8568

30 dager 0.65% $ 0.504064 $ 76.8568 $ 76.8568 24-timers ytelse De siste 24 timene har TWIN Asset Token iNVDA Short vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har TWIN Asset Token iNVDA Short handlet på en topp på $76.8568 og en bunn på $76.8568 . Det så en prisendring på 0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til INVDA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har TWIN Asset Token iNVDA Short opplevd en 0.65% endring, som gjenspeiler omtrent $0.504064 av dens verdi. Dette indikerer at INVDA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prisforutsigelsesmodul? TWIN Asset Token iNVDA Short-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for INVDA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for TWIN Asset Token iNVDA Short det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for INVDA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til TWIN Asset Token iNVDA Short. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til INVDA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til INVDA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til TWIN Asset Token iNVDA Short.

Hvorfor er INVDA-prisforutsigelse viktig?

INVDA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i INVDA nå? I følge dine forutsigelser vil INVDA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for INVDA neste måned? I følge TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte INVDA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 INVDA koste i 2026? Prisen på 1 TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil INVDA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på INVDA i 2027? TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 INVDA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for INVDA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for INVDA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 INVDA koste i 2030? Prisen på 1 TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil INVDA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for INVDA i 2040? TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 INVDA innen 2040. Registrer deg nå