Treasury Coin (TREASURY)-prisforutsigelse (USD)

Få Treasury Coin prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye TREASURY vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Treasury Coin % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Treasury Coin-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Treasury Coin (TREASURY) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Treasury Coin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000007 i 2025. Treasury Coin (TREASURY) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Treasury Coin potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000007 i 2026. Treasury Coin (TREASURY) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TREASURY for 2027 $ 0.000008 med en 10.25% vekstrate. Treasury Coin (TREASURY) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TREASURY for 2028 $ 0.000008 med en 15.76% vekstrate. Treasury Coin (TREASURY) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TREASURY for 2029 $ 0.000008 med en 21.55% vekstrate. Treasury Coin (TREASURY) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TREASURY for 2030 $ 0.000009 med en 27.63% vekstrate. Treasury Coin (TREASURY) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Treasury Coin potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000015. Treasury Coin (TREASURY) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Treasury Coin potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000024. År Pris Vekst 2025 $ 0.000007 0.00%

2026 $ 0.000007 5.00%

2027 $ 0.000008 10.25%

2028 $ 0.000008 15.76%

2029 $ 0.000008 21.55%

2030 $ 0.000009 27.63%

2031 $ 0.000009 34.01%

2032 $ 0.000010 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000010 47.75%

2034 $ 0.000011 55.13%

2035 $ 0.000011 62.89%

2036 $ 0.000012 71.03%

2037 $ 0.000013 79.59%

2038 $ 0.000013 88.56%

2039 $ 0.000014 97.99%

2040 $ 0.000015 107.89% Vis mer Kortsiktig Treasury Coin-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000007 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000007 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000007 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000007 0.41% Treasury Coin (TREASURY) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TREASURY November 24, 2025(I dag) er $0.000007 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Treasury Coin (TREASURY) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TREASURY, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000007 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Treasury Coin (TREASURY) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TREASURY, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000007 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Treasury Coin (TREASURY) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TREASURY $0.000007 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Treasury Coin prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Opplagsforsyning 995.69M 995.69M 995.69M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste TREASURY-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har TREASURY en sirkulerende forsyning på 995.69M og total markedsverdi på $ 7.26K. Se TREASURY livepris

Treasury Coin Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Treasury Coin direktepris, er gjeldende pris for Treasury Coin 0.000007USD. Den sirkulerende forsyningen av Treasury Coin(TREASURY) er 995.69M TREASURY , som gir den en markedsverdi på $7,264.26 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -0.07% $ -0.000000 $ 0.000011 $ 0.000011

30 dager -38.48% $ -0.000002 $ 0.000011 $ 0.000011 24-timers ytelse De siste 24 timene har Treasury Coin vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Treasury Coin handlet på en topp på $0.000011 og en bunn på $0.000011 . Det så en prisendring på -0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til TREASURY for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Treasury Coin opplevd en -38.48% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000002 av dens verdi. Dette indikerer at TREASURY kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Treasury Coin (TREASURY) prisforutsigelsesmodul? Treasury Coin-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TREASURY basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Treasury Coin det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TREASURY, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Treasury Coin. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TREASURY. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TREASURY for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Treasury Coin.

Hvorfor er TREASURY-prisforutsigelse viktig?

TREASURY-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

