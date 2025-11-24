MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) /

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)-prisforutsigelse (USD)

Få Theo Short Duration US Treasury Fund prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye THBILL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Theo Short Duration US Treasury Fund % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Theo Short Duration US Treasury Fund-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Theo Short Duration US Treasury Fund potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.012 i 2025. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Theo Short Duration US Treasury Fund potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0626 i 2026. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THBILL for 2027 $ 1.1157 med en 10.25% vekstrate. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THBILL for 2028 $ 1.1715 med en 15.76% vekstrate. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THBILL for 2029 $ 1.2300 med en 21.55% vekstrate. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THBILL for 2030 $ 1.2915 med en 27.63% vekstrate. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Theo Short Duration US Treasury Fund potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.1038. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Theo Short Duration US Treasury Fund potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.4269. År Pris Vekst 2025 $ 1.012 0.00%

2026 $ 1.0626 5.00%

2027 $ 1.1157 10.25%

2028 $ 1.1715 15.76%

2029 $ 1.2300 21.55%

2030 $ 1.2915 27.63%

2031 $ 1.3561 34.01%

2032 $ 1.4239 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4951 47.75%

2034 $ 1.5699 55.13%

2035 $ 1.6484 62.89%

2036 $ 1.7308 71.03%

2037 $ 1.8174 79.59%

2038 $ 1.9082 88.56%

2039 $ 2.0036 97.99%

2040 $ 2.1038 107.89% Vis mer Kortsiktig Theo Short Duration US Treasury Fund-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 1.012 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 1.0121 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 1.0129 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 1.0161 0.41% Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for THBILL November 24, 2025(I dag) er $1.012 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for THBILL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0121 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for THBILL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0129 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for THBILL $1.0161 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Theo Short Duration US Treasury Fund prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 195.30M$ 195.30M $ 195.30M Opplagsforsyning 193.24M 193.24M 193.24M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste THBILL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har THBILL en sirkulerende forsyning på 193.24M og total markedsverdi på $ 195.30M. Se THBILL livepris

Theo Short Duration US Treasury Fund Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Theo Short Duration US Treasury Fund direktepris, er gjeldende pris for Theo Short Duration US Treasury Fund 1.012USD. Den sirkulerende forsyningen av Theo Short Duration US Treasury Fund(THBILL) er 193.24M THBILL , som gir den en markedsverdi på $195,301,897 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.16% $ -0.001622 $ 1.015 $ 1.008

7 dager 0.14% $ 0.001426 $ 1.0176 $ 1.0061

30 dager -0.19% $ -0.001931 $ 1.0176 $ 1.0061 24-timers ytelse De siste 24 timene har Theo Short Duration US Treasury Fund vist en prisbevegelse på $-0.001622 , noe som gjenspeiler en -0.16% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Theo Short Duration US Treasury Fund handlet på en topp på $1.0176 og en bunn på $1.0061 . Det så en prisendring på 0.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til THBILL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Theo Short Duration US Treasury Fund opplevd en -0.19% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001931 av dens verdi. Dette indikerer at THBILL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisforutsigelsesmodul? Theo Short Duration US Treasury Fund-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for THBILL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Theo Short Duration US Treasury Fund det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for THBILL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Theo Short Duration US Treasury Fund. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til THBILL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til THBILL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Theo Short Duration US Treasury Fund.

Hvorfor er THBILL-prisforutsigelse viktig?

THBILL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i THBILL nå? I følge dine forutsigelser vil THBILL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for THBILL neste måned? I følge Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte THBILL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 THBILL koste i 2026? Prisen på 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil THBILL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på THBILL i 2027? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 THBILL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for THBILL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for THBILL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 THBILL koste i 2030? Prisen på 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil THBILL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for THBILL i 2040? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 THBILL innen 2040.