THE MEME GAME (MEMEGAME)-prisforutsigelse (USD)

Få THE MEME GAME prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MEMEGAME vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp MEMEGAME

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på THE MEME GAME % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon THE MEME GAME-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) THE MEME GAME (MEMEGAME) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan THE MEME GAME potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000018 i 2025. THE MEME GAME (MEMEGAME) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan THE MEME GAME potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000019 i 2026. THE MEME GAME (MEMEGAME) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MEMEGAME for 2027 $ 0.000020 med en 10.25% vekstrate. THE MEME GAME (MEMEGAME) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MEMEGAME for 2028 $ 0.000021 med en 15.76% vekstrate. THE MEME GAME (MEMEGAME) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MEMEGAME for 2029 $ 0.000022 med en 21.55% vekstrate. THE MEME GAME (MEMEGAME) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MEMEGAME for 2030 $ 0.000023 med en 27.63% vekstrate. THE MEME GAME (MEMEGAME) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på THE MEME GAME potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000037. THE MEME GAME (MEMEGAME) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på THE MEME GAME potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000061. År Pris Vekst 2025 $ 0.000018 0.00%

2026 $ 0.000019 5.00%

2027 $ 0.000020 10.25%

2028 $ 0.000021 15.76%

2029 $ 0.000022 21.55%

2030 $ 0.000023 27.63%

2031 $ 0.000024 34.01%

2032 $ 0.000025 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000026 47.75%

2034 $ 0.000028 55.13%

2035 $ 0.000029 62.89%

2036 $ 0.000031 71.03%

2037 $ 0.000032 79.59%

2038 $ 0.000034 88.56%

2039 $ 0.000036 97.99%

2040 $ 0.000037 107.89% Vis mer Kortsiktig THE MEME GAME-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000018 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000018 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000018 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000018 0.41% THE MEME GAME (MEMEGAME) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MEMEGAME September 21, 2025(I dag) er $0.000018 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. THE MEME GAME (MEMEGAME) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MEMEGAME, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000018 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. THE MEME GAME (MEMEGAME) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MEMEGAME, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000018 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. THE MEME GAME (MEMEGAME) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MEMEGAME $0.000018 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende THE MEME GAME prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 15.54K$ 15.54K $ 15.54K Opplagsforsyning 852.17M 852.17M 852.17M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MEMEGAME-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MEMEGAME en sirkulerende forsyning på 852.17M og total markedsverdi på $ 15.54K. Se MEMEGAME livepris

THE MEME GAME Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for THE MEME GAME direktepris, er gjeldende pris for THE MEME GAME 0.000018USD. Den sirkulerende forsyningen av THE MEME GAME(MEMEGAME) er 852.17M MEMEGAME , som gir den en markedsverdi på $15,541.27 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.63% $ 0 $ 0.000018 $ 0.000018

7 dager -3.06% $ -0.000000 $ 0.000018 $ 0.000014

30 dager 32.73% $ 0.000005 $ 0.000018 $ 0.000014 24-timers ytelse De siste 24 timene har THE MEME GAME vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.63% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har THE MEME GAME handlet på en topp på $0.000018 og en bunn på $0.000014 . Det så en prisendring på -3.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til MEMEGAME for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har THE MEME GAME opplevd en 32.73% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000005 av dens verdi. Dette indikerer at MEMEGAME kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer THE MEME GAME (MEMEGAME) prisforutsigelsesmodul? THE MEME GAME-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MEMEGAME basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for THE MEME GAME det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MEMEGAME, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til THE MEME GAME. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MEMEGAME. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MEMEGAME for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til THE MEME GAME.

Hvorfor er MEMEGAME-prisforutsigelse viktig?

MEMEGAME-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MEMEGAME nå? I følge dine forutsigelser vil MEMEGAME oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MEMEGAME neste måned? I følge THE MEME GAME (MEMEGAME)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MEMEGAME-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MEMEGAME koste i 2026? Prisen på 1 THE MEME GAME (MEMEGAME) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MEMEGAME øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MEMEGAME i 2027? THE MEME GAME (MEMEGAME) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MEMEGAME innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MEMEGAME i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil THE MEME GAME (MEMEGAME) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MEMEGAME i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil THE MEME GAME (MEMEGAME) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MEMEGAME koste i 2030? Prisen på 1 THE MEME GAME (MEMEGAME) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MEMEGAME øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MEMEGAME i 2040? THE MEME GAME (MEMEGAME) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MEMEGAME innen 2040. Registrer deg nå