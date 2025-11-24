The Last Job (QUIT)-prisforutsigelse (USD)

Få The Last Job prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye QUIT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

The Last Job-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) The Last Job (QUIT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan The Last Job potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000079 i 2025. The Last Job (QUIT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan The Last Job potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000083 i 2026. The Last Job (QUIT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QUIT for 2027 $ 0.000087 med en 10.25% vekstrate. The Last Job (QUIT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QUIT for 2028 $ 0.000092 med en 15.76% vekstrate. The Last Job (QUIT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QUIT for 2029 $ 0.000096 med en 21.55% vekstrate. The Last Job (QUIT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QUIT for 2030 $ 0.000101 med en 27.63% vekstrate. The Last Job (QUIT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på The Last Job potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000165. The Last Job (QUIT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på The Last Job potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000269.

2026 $ 0.000083 5.00%

2027 $ 0.000087 10.25%

2028 $ 0.000092 15.76%

2029 $ 0.000096 21.55%

2030 $ 0.000101 27.63%

2031 $ 0.000106 34.01%

2032 $ 0.000112 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000117 47.75%

2034 $ 0.000123 55.13%

2035 $ 0.000129 62.89%

2036 $ 0.000136 71.03%

2037 $ 0.000143 79.59%

2038 $ 0.000150 88.56%

2039 $ 0.000157 97.99%

2040 $ 0.000165 107.89% Vis mer Kortsiktig The Last Job-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000079 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000079 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000079 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000080 0.41% The Last Job (QUIT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for QUIT November 24, 2025(I dag) er $0.000079 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. The Last Job (QUIT) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for QUIT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000079 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. The Last Job (QUIT) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for QUIT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000079 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. The Last Job (QUIT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for QUIT $0.000080 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende The Last Job prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 78.89K$ 78.89K $ 78.89K Opplagsforsyning 989.74M 989.74M 989.74M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste QUIT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har QUIT en sirkulerende forsyning på 989.74M og total markedsverdi på $ 78.89K. Se QUIT livepris

The Last Job Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for The Last Job direktepris, er gjeldende pris for The Last Job 0.000079USD. Den sirkulerende forsyningen av The Last Job(QUIT) er 989.74M QUIT , som gir den en markedsverdi på $78,886 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -20.17% $ 0 $ 0.000100 $ 0.000077

7 dager 11.65% $ 0.000009 $ 0.000337 $ 0.000043

30 dager -78.10% $ -0.000062 $ 0.000337 $ 0.000043 24-timers ytelse De siste 24 timene har The Last Job vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -20.17% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har The Last Job handlet på en topp på $0.000337 og en bunn på $0.000043 . Det så en prisendring på 11.65% . Denne nylige trenden viser potensialet til QUIT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har The Last Job opplevd en -78.10% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000062 av dens verdi. Dette indikerer at QUIT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer The Last Job (QUIT) prisforutsigelsesmodul? The Last Job-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for QUIT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for The Last Job det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for QUIT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til The Last Job. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til QUIT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til QUIT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til The Last Job.

Hvorfor er QUIT-prisforutsigelse viktig?

QUIT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i QUIT nå? I følge dine forutsigelser vil QUIT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for QUIT neste måned? I følge The Last Job (QUIT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte QUIT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 QUIT koste i 2026? Prisen på 1 The Last Job (QUIT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil QUIT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på QUIT i 2027? The Last Job (QUIT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 QUIT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for QUIT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil The Last Job (QUIT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for QUIT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil The Last Job (QUIT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 QUIT koste i 2030? Prisen på 1 The Last Job (QUIT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil QUIT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for QUIT i 2040? The Last Job (QUIT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 QUIT innen 2040. Registrer deg nå