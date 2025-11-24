Tharwa USD (THUSD)-prisforutsigelse (USD)

Tharwa USD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Tharwa USD (THUSD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Tharwa USD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.999133 i 2025. Tharwa USD (THUSD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Tharwa USD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0490 i 2026. Tharwa USD (THUSD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THUSD for 2027 $ 1.1015 med en 10.25% vekstrate. Tharwa USD (THUSD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THUSD for 2028 $ 1.1566 med en 15.76% vekstrate. Tharwa USD (THUSD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THUSD for 2029 $ 1.2144 med en 21.55% vekstrate. Tharwa USD (THUSD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THUSD for 2030 $ 1.2751 med en 27.63% vekstrate. Tharwa USD (THUSD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Tharwa USD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0771. Tharwa USD (THUSD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Tharwa USD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3834.

Gjeldende Tharwa USD prisstatistikk Den siste THUSD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har THUSD en sirkulerende forsyning på 1.02M og total markedsverdi på $ 1.02M.

Tharwa USD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Tharwa USD direktepris, er gjeldende pris for Tharwa USD 0.999133USD. Den sirkulerende forsyningen av Tharwa USD(THUSD) er 1.02M THUSD , som gir den en markedsverdi på $1,017,739 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.02% $ -0.000269 $ 1.002 $ 0.997158

7 dager -0.05% $ -0.000582 $ 1.0066 $ 0.994421

30 dager 0.09% $ 0.000892 $ 1.0066 $ 0.994421 24-timers ytelse De siste 24 timene har Tharwa USD vist en prisbevegelse på $-0.000269 , noe som gjenspeiler en -0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Tharwa USD handlet på en topp på $1.0066 og en bunn på $0.994421 . Det så en prisendring på -0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til THUSD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Tharwa USD opplevd en 0.09% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000892 av dens verdi. Dette indikerer at THUSD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Tharwa USD (THUSD) prisforutsigelsesmodul? Tharwa USD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for THUSD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Tharwa USD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for THUSD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Tharwa USD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til THUSD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til THUSD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Tharwa USD.

Hvorfor er THUSD-prisforutsigelse viktig?

THUSD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

