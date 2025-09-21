Tellor Tributes (TRB)-prisforutsigelse (USD)

Få Tellor Tributes prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye TRB vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Tellor Tributes-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Tellor Tributes (TRB) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Tellor Tributes potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 36.45 i 2025. Tellor Tributes (TRB) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Tellor Tributes potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 38.2725 i 2026. Tellor Tributes (TRB) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRB for 2027 $ 40.1861 med en 10.25% vekstrate. Tellor Tributes (TRB) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRB for 2028 $ 42.1954 med en 15.76% vekstrate. Tellor Tributes (TRB) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRB for 2029 $ 44.3052 med en 21.55% vekstrate. Tellor Tributes (TRB) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRB for 2030 $ 46.5204 med en 27.63% vekstrate. Tellor Tributes (TRB) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Tellor Tributes potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 75.7769. Tellor Tributes (TRB) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Tellor Tributes potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 123.4326.

2026 $ 38.2725 5.00%

2027 $ 40.1861 10.25%

2028 $ 42.1954 15.76%

2029 $ 44.3052 21.55%

2030 $ 46.5204 27.63%

2031 $ 48.8464 34.01%

2032 $ 51.2888 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 53.8532 47.75%

2034 $ 56.5459 55.13%

2035 $ 59.3732 62.89%

2036 $ 62.3418 71.03%

2037 $ 65.4589 79.59%

2038 $ 68.7319 88.56%

2039 $ 72.1685 97.99%

2040 $ 75.7769 107.89% Vis mer Kortsiktig Tellor Tributes-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 36.45 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 36.4549 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 36.4849 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 36.5997 0.41% Tellor Tributes (TRB) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TRB September 21, 2025(I dag) er $36.45 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Tellor Tributes (TRB) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TRB, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $36.4549 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Tellor Tributes (TRB) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TRB, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $36.4849 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Tellor Tributes (TRB) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TRB $36.5997 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Tellor Tributes prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 99.18M$ 99.18M $ 99.18M Opplagsforsyning 2.72M 2.72M 2.72M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste TRB-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har TRB en sirkulerende forsyning på 2.72M og total markedsverdi på $ 99.18M. Se TRB livepris

Tellor Tributes Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Tellor Tributes direktepris, er gjeldende pris for Tellor Tributes 36.45USD. Den sirkulerende forsyningen av Tellor Tributes(TRB) er 2.72M TRB , som gir den en markedsverdi på $99,181,592 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.72% $ 0.615732 $ 36.71 $ 35.65

7 dager -3.31% $ -1.2075 $ 38.2592 $ 34.1618

30 dager 2.97% $ 1.0824 $ 38.2592 $ 34.1618 24-timers ytelse De siste 24 timene har Tellor Tributes vist en prisbevegelse på $0.615732 , noe som gjenspeiler en 1.72% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Tellor Tributes handlet på en topp på $38.2592 og en bunn på $34.1618 . Det så en prisendring på -3.31% . Denne nylige trenden viser potensialet til TRB for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Tellor Tributes opplevd en 2.97% endring, som gjenspeiler omtrent $1.0824 av dens verdi. Dette indikerer at TRB kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Tellor Tributes (TRB) prisforutsigelsesmodul? Tellor Tributes-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TRB basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Tellor Tributes det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TRB, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Tellor Tributes. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TRB. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TRB for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Tellor Tributes.

Hvorfor er TRB-prisforutsigelse viktig?

TRB-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

