Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Tarot V1 % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Tarot V1-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Tarot V1 (TAROT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Tarot V1 potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012520 i 2025. Tarot V1 (TAROT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Tarot V1 potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.013146 i 2026. Tarot V1 (TAROT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TAROT for 2027 $ 0.013804 med en 10.25% vekstrate. Tarot V1 (TAROT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TAROT for 2028 $ 0.014494 med en 15.76% vekstrate. Tarot V1 (TAROT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TAROT for 2029 $ 0.015219 med en 21.55% vekstrate. Tarot V1 (TAROT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TAROT for 2030 $ 0.015980 med en 27.63% vekstrate. Tarot V1 (TAROT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Tarot V1 potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026029. Tarot V1 (TAROT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Tarot V1 potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.042400. År Pris Vekst 2025 $ 0.012520 0.00%

2026 $ 0.013146 5.00%

2027 $ 0.013804 10.25%

2028 $ 0.014494 15.76%

2029 $ 0.015219 21.55%

2030 $ 0.015980 27.63%

2031 $ 0.016779 34.01%

2032 $ 0.017618 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.018499 47.75%

2034 $ 0.019423 55.13%

2035 $ 0.020395 62.89%

2036 $ 0.021414 71.03%

2037 $ 0.022485 79.59%

2038 $ 0.023609 88.56%

2039 $ 0.024790 97.99%

2040 $ 0.026029 107.89% Vis mer Kortsiktig Tarot V1-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.012520 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.012522 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.012532 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.012572 0.41% Tarot V1 (TAROT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TAROT September 21, 2025(I dag) er $0.012520 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Tarot V1 (TAROT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TAROT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.012522 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Tarot V1 (TAROT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TAROT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.012532 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Tarot V1 (TAROT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TAROT $0.012572 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Tarot V1 prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 847.66K
Opplagsforsyning 67.70M
Volum (24 timer) ----
Den siste TAROT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har TAROT en sirkulerende forsyning på 67.70M og total markedsverdi på $ 847.66K.

Tarot V1 Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Tarot V1 direktepris, er gjeldende pris for Tarot V1 0.012520USD. Den sirkulerende forsyningen av Tarot V1(TAROT) er 67.70M TAROT , som gir den en markedsverdi på $847,663 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.33% $ 0 $ 0.012608 $ 0.012353

7 dager -2.14% $ -0.000268 $ 0.012881 $ 0.000459

30 dager 4.54% $ 0.000569 $ 0.012881 $ 0.000459 24-timers ytelse De siste 24 timene har Tarot V1 vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.33% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Tarot V1 handlet på en topp på $0.012881 og en bunn på $0.000459 . Det så en prisendring på -2.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til TAROT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Tarot V1 opplevd en 4.54% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000569 av dens verdi. Dette indikerer at TAROT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Tarot V1 (TAROT) prisforutsigelsesmodul? Tarot V1-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TAROT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Tarot V1 det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TAROT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Tarot V1. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TAROT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TAROT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Tarot V1.

Hvorfor er TAROT-prisforutsigelse viktig?

TAROT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

