Synthetix USDx (USDX)-prisforutsigelse (USD)

Få Synthetix USDx prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye USDX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp USDX

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Synthetix USDx % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Synthetix USDx-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Synthetix USDx (USDX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Synthetix USDx potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.93563 i 2025. Synthetix USDx (USDX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Synthetix USDx potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.982411 i 2026. Synthetix USDx (USDX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDX for 2027 $ 1.0315 med en 10.25% vekstrate. Synthetix USDx (USDX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDX for 2028 $ 1.0831 med en 15.76% vekstrate. Synthetix USDx (USDX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDX for 2029 $ 1.1372 med en 21.55% vekstrate. Synthetix USDx (USDX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDX for 2030 $ 1.1941 med en 27.63% vekstrate. Synthetix USDx (USDX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Synthetix USDx potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.9451. Synthetix USDx (USDX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Synthetix USDx potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.1683. År Pris Vekst 2025 $ 0.93563 0.00%

2026 $ 0.982411 5.00%

2027 $ 1.0315 10.25%

2028 $ 1.0831 15.76%

2029 $ 1.1372 21.55%

2030 $ 1.1941 27.63%

2031 $ 1.2538 34.01%

2032 $ 1.3165 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.3823 47.75%

2034 $ 1.4514 55.13%

2035 $ 1.5240 62.89%

2036 $ 1.6002 71.03%

2037 $ 1.6802 79.59%

2038 $ 1.7642 88.56%

2039 $ 1.8524 97.99%

2040 $ 1.9451 107.89% Vis mer Kortsiktig Synthetix USDx-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.93563 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.935758 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.936527 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.939475 0.41% Synthetix USDx (USDX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for USDX September 21, 2025(I dag) er $0.93563 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Synthetix USDx (USDX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for USDX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.935758 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Synthetix USDx (USDX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for USDX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.936527 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Synthetix USDx (USDX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for USDX $0.939475 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Synthetix USDx prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 260.85K$ 260.85K $ 260.85K Opplagsforsyning 278.79K 278.79K 278.79K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste USDX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har USDX en sirkulerende forsyning på 278.79K og total markedsverdi på $ 260.85K. Se USDX livepris

Synthetix USDx Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Synthetix USDx direktepris, er gjeldende pris for Synthetix USDx 0.93563USD. Den sirkulerende forsyningen av Synthetix USDx(USDX) er 278.79K USDX , som gir den en markedsverdi på $260,845 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -0.11% $ -0.001037 $ 0.936661 $ 0.873721

30 dager -1.77% $ -0.016622 $ 0.936661 $ 0.873721 24-timers ytelse De siste 24 timene har Synthetix USDx vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Synthetix USDx handlet på en topp på $0.936661 og en bunn på $0.873721 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til USDX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Synthetix USDx opplevd en -1.77% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.016622 av dens verdi. Dette indikerer at USDX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Synthetix USDx (USDX) prisforutsigelsesmodul? Synthetix USDx-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for USDX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Synthetix USDx det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for USDX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Synthetix USDx. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til USDX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til USDX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Synthetix USDx.

Hvorfor er USDX-prisforutsigelse viktig?

USDX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i USDX nå? I følge dine forutsigelser vil USDX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for USDX neste måned? I følge Synthetix USDx (USDX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte USDX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 USDX koste i 2026? Prisen på 1 Synthetix USDx (USDX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil USDX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på USDX i 2027? Synthetix USDx (USDX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 USDX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for USDX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Synthetix USDx (USDX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for USDX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Synthetix USDx (USDX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 USDX koste i 2030? Prisen på 1 Synthetix USDx (USDX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil USDX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for USDX i 2040? Synthetix USDx (USDX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 USDX innen 2040. Registrer deg nå