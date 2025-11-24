Synthetix sUSD (SUSD)-prisforutsigelse (USD)

Få Synthetix sUSD prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SUSD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Synthetix sUSD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Synthetix sUSD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Synthetix sUSD (SUSD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Synthetix sUSD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.956835 i 2025. Synthetix sUSD (SUSD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Synthetix sUSD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0046 i 2026. Synthetix sUSD (SUSD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUSD for 2027 $ 1.0549 med en 10.25% vekstrate. Synthetix sUSD (SUSD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUSD for 2028 $ 1.1076 med en 15.76% vekstrate. Synthetix sUSD (SUSD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUSD for 2029 $ 1.1630 med en 21.55% vekstrate. Synthetix sUSD (SUSD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUSD for 2030 $ 1.2211 med en 27.63% vekstrate. Synthetix sUSD (SUSD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Synthetix sUSD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.9891. Synthetix sUSD (SUSD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Synthetix sUSD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.2401. År Pris Vekst 2025 $ 0.956835 0.00%

2026 $ 1.0046 5.00%

2027 $ 1.0549 10.25%

2028 $ 1.1076 15.76%

2029 $ 1.1630 21.55%

2030 $ 1.2211 27.63%

2031 $ 1.2822 34.01%

2032 $ 1.3463 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4136 47.75%

2034 $ 1.4843 55.13%

2035 $ 1.5585 62.89%

2036 $ 1.6365 71.03%

2037 $ 1.7183 79.59%

2038 $ 1.8042 88.56%

2039 $ 1.8944 97.99%

2040 $ 1.9891 107.89% Vis mer Kortsiktig Synthetix sUSD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.956835 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.956966 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.957752 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.960767 0.41% Synthetix sUSD (SUSD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SUSD November 24, 2025(I dag) er $0.956835 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Synthetix sUSD (SUSD) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SUSD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.956966 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Synthetix sUSD (SUSD) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SUSD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.957752 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Synthetix sUSD (SUSD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SUSD $0.960767 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Synthetix sUSD prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 41.56M$ 41.56M $ 41.56M Opplagsforsyning 43.52M 43.52M 43.52M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SUSD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SUSD en sirkulerende forsyning på 43.52M og total markedsverdi på $ 41.56M. Se SUSD livepris

Synthetix sUSD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Synthetix sUSD direktepris, er gjeldende pris for Synthetix sUSD 0.956835USD. Den sirkulerende forsyningen av Synthetix sUSD(SUSD) er 43.52M SUSD , som gir den en markedsverdi på $41,562,574 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000187 $ 0.962063 $ 0.948912

7 dager -0.54% $ -0.005201 $ 0.995077 $ 0.952476

30 dager -4.57% $ -0.043778 $ 0.995077 $ 0.952476 24-timers ytelse De siste 24 timene har Synthetix sUSD vist en prisbevegelse på $0.000187 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Synthetix sUSD handlet på en topp på $0.995077 og en bunn på $0.952476 . Det så en prisendring på -0.54% . Denne nylige trenden viser potensialet til SUSD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Synthetix sUSD opplevd en -4.57% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.043778 av dens verdi. Dette indikerer at SUSD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Synthetix sUSD (SUSD) prisforutsigelsesmodul? Synthetix sUSD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SUSD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Synthetix sUSD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SUSD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Synthetix sUSD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SUSD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SUSD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Synthetix sUSD.

Hvorfor er SUSD-prisforutsigelse viktig?

SUSD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SUSD nå? I følge dine forutsigelser vil SUSD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SUSD neste måned? I følge Synthetix sUSD (SUSD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SUSD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SUSD koste i 2026? Prisen på 1 Synthetix sUSD (SUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SUSD i 2027? Synthetix sUSD (SUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SUSD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SUSD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Synthetix sUSD (SUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SUSD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Synthetix sUSD (SUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SUSD koste i 2030? Prisen på 1 Synthetix sUSD (SUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SUSD i 2040? Synthetix sUSD (SUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SUSD innen 2040.