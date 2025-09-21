MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) /

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)-prisforutsigelse (USD)

Få Sygnum FIUSD Liquidity Fund prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye FIUSD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Sygnum FIUSD Liquidity Fund % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Sygnum FIUSD Liquidity Fund-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Sygnum FIUSD Liquidity Fund potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 11,589.21 i 2025. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Sygnum FIUSD Liquidity Fund potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 12,168.6705 i 2026. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FIUSD for 2027 $ 12,777.1040 med en 10.25% vekstrate. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FIUSD for 2028 $ 13,415.9592 med en 15.76% vekstrate. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FIUSD for 2029 $ 14,086.7571 med en 21.55% vekstrate. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FIUSD for 2030 $ 14,791.0950 med en 27.63% vekstrate. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Sygnum FIUSD Liquidity Fund potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 24,093.1352. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Sygnum FIUSD Liquidity Fund potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 39,245.1785. År Pris Vekst 2025 $ 11,589.21 0.00%

2026 $ 12,168.6705 5.00%

2027 $ 12,777.1040 10.25%

2028 $ 13,415.9592 15.76%

2029 $ 14,086.7571 21.55%

2030 $ 14,791.0950 27.63%

2031 $ 15,530.6497 34.01%

2032 $ 16,307.1822 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 17,122.5414 47.75%

2034 $ 17,978.6684 55.13%

2035 $ 18,877.6018 62.89%

2036 $ 19,821.4819 71.03%

2037 $ 20,812.5560 79.59%

2038 $ 21,853.1838 88.56%

2039 $ 22,945.8430 97.99%

2040 $ 24,093.1352 107.89% Vis mer Kortsiktig Sygnum FIUSD Liquidity Fund-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 11,589.21 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 11,590.7975 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 11,600.3229 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 11,636.8368 0.41% Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FIUSD September 21, 2025(I dag) er $11,589.21 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FIUSD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $11,590.7975 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FIUSD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $11,600.3229 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FIUSD $11,636.8368 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Sygnum FIUSD Liquidity Fund prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 48.63M$ 48.63M $ 48.63M Opplagsforsyning 4.20K 4.20K 4.20K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste FIUSD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har FIUSD en sirkulerende forsyning på 4.20K og total markedsverdi på $ 48.63M. Se FIUSD livepris

Sygnum FIUSD Liquidity Fund Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Sygnum FIUSD Liquidity Fund direktepris, er gjeldende pris for Sygnum FIUSD Liquidity Fund 11,589.21USD. Den sirkulerende forsyningen av Sygnum FIUSD Liquidity Fund(FIUSD) er 4.20K FIUSD , som gir den en markedsverdi på $48,628,325 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 11,589.21 $ 11,589.21

7 dager 0.08% $ 9.3976 $ 11,589.21 $ 11,547.25

30 dager 0.36% $ 42.1128 $ 11,589.21 $ 11,547.25 24-timers ytelse De siste 24 timene har Sygnum FIUSD Liquidity Fund vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Sygnum FIUSD Liquidity Fund handlet på en topp på $11,589.21 og en bunn på $11,547.25 . Det så en prisendring på 0.08% . Denne nylige trenden viser potensialet til FIUSD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Sygnum FIUSD Liquidity Fund opplevd en 0.36% endring, som gjenspeiler omtrent $42.1128 av dens verdi. Dette indikerer at FIUSD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prisforutsigelsesmodul? Sygnum FIUSD Liquidity Fund-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FIUSD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Sygnum FIUSD Liquidity Fund det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FIUSD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Sygnum FIUSD Liquidity Fund. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FIUSD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FIUSD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Sygnum FIUSD Liquidity Fund.

Hvorfor er FIUSD-prisforutsigelse viktig?

FIUSD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i FIUSD nå? I følge dine forutsigelser vil FIUSD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for FIUSD neste måned? I følge Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte FIUSD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 FIUSD koste i 2026? Prisen på 1 Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FIUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på FIUSD i 2027? Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FIUSD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for FIUSD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for FIUSD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 FIUSD koste i 2030? Prisen på 1 Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FIUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for FIUSD i 2040? Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FIUSD innen 2040.