Få SuperWalk GRND prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GRND vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på SuperWalk GRND % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon SuperWalk GRND-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) SuperWalk GRND (GRND) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan SuperWalk GRND potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.048363 i 2025. SuperWalk GRND (GRND) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan SuperWalk GRND potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.050782 i 2026. SuperWalk GRND (GRND) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRND for 2027 $ 0.053321 med en 10.25% vekstrate. SuperWalk GRND (GRND) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRND for 2028 $ 0.055987 med en 15.76% vekstrate. SuperWalk GRND (GRND) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRND for 2029 $ 0.058786 med en 21.55% vekstrate. SuperWalk GRND (GRND) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRND for 2030 $ 0.061726 med en 27.63% vekstrate. SuperWalk GRND (GRND) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på SuperWalk GRND potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.100545. SuperWalk GRND (GRND) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på SuperWalk GRND potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.163777. År Pris Vekst 2025 $ 0.048363 0.00%

2026 $ 0.050782 5.00%

2027 $ 0.053321 10.25%

2028 $ 0.055987 15.76%

2029 $ 0.058786 21.55%

2030 $ 0.061726 27.63%

2031 $ 0.064812 34.01%

2032 $ 0.068052 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.071455 47.75%

2034 $ 0.075028 55.13%

2035 $ 0.078779 62.89%

2036 $ 0.082718 71.03%

2037 $ 0.086854 79.59%

2038 $ 0.091197 88.56%

2039 $ 0.095757 97.99%

2040 $ 0.100545 107.89% Vis mer Kortsiktig SuperWalk GRND-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.048363 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.048370 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.048410 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.048562 0.41% SuperWalk GRND (GRND) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GRND September 21, 2025(I dag) er $0.048363 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. SuperWalk GRND (GRND) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GRND, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.048370 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. SuperWalk GRND (GRND) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GRND, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.048410 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. SuperWalk GRND (GRND) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GRND $0.048562 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende SuperWalk GRND prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 34.22M$ 34.22M $ 34.22M Opplagsforsyning 707.66M 707.66M 707.66M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GRND-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GRND en sirkulerende forsyning på 707.66M og total markedsverdi på $ 34.22M. Se GRND livepris

SuperWalk GRND Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for SuperWalk GRND direktepris, er gjeldende pris for SuperWalk GRND 0.048363USD. Den sirkulerende forsyningen av SuperWalk GRND(GRND) er 707.66M GRND , som gir den en markedsverdi på $34,219,416 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.64% $ -0.000807 $ 0.050669 $ 0.048049

7 dager -2.09% $ -0.001010 $ 0.060308 $ 0.048297

30 dager -19.92% $ -0.009636 $ 0.060308 $ 0.048297 24-timers ytelse De siste 24 timene har SuperWalk GRND vist en prisbevegelse på $-0.000807 , noe som gjenspeiler en -1.64% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har SuperWalk GRND handlet på en topp på $0.060308 og en bunn på $0.048297 . Det så en prisendring på -2.09% . Denne nylige trenden viser potensialet til GRND for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har SuperWalk GRND opplevd en -19.92% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.009636 av dens verdi. Dette indikerer at GRND kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer SuperWalk GRND (GRND) prisforutsigelsesmodul? SuperWalk GRND-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GRND basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for SuperWalk GRND det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GRND, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til SuperWalk GRND. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GRND. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GRND for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til SuperWalk GRND.

Hvorfor er GRND-prisforutsigelse viktig?

GRND-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GRND nå? I følge dine forutsigelser vil GRND oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GRND neste måned? I følge SuperWalk GRND (GRND)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GRND-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GRND koste i 2026? Prisen på 1 SuperWalk GRND (GRND) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GRND øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GRND i 2027? SuperWalk GRND (GRND) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GRND innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GRND i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil SuperWalk GRND (GRND) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GRND i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil SuperWalk GRND (GRND) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GRND koste i 2030? Prisen på 1 SuperWalk GRND (GRND) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GRND øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GRND i 2040? SuperWalk GRND (GRND) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GRND innen 2040.