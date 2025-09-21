MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) /

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)-prisforutsigelse (USD)

Få STEPN Green Satoshi Token on Solana prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GST-SOL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på STEPN Green Satoshi Token on Solana % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata.

2026 $ 0.005314 5.00%

2027 $ 0.005579 10.25%

2028 $ 0.005858 15.76%

2029 $ 0.006151 21.55%

2030 $ 0.006459 27.63%

2031 $ 0.006782 34.01%

2032 $ 0.007121 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.007477 47.75%

2034 $ 0.007851 55.13%

2035 $ 0.008243 62.89%

2036 $ 0.008655 71.03%

2037 $ 0.009088 79.59%

2038 $ 0.009543 88.56%

2039 $ 0.010020 97.99%

2040 $ 0.010521 107.89% Vis mer Kortsiktig STEPN Green Satoshi Token on Solana-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.005060 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.005061 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.005065 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.005081 0.41% STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GST-SOL September 21, 2025(I dag) er $0.005060 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GST-SOL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.005061 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GST-SOL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.005065 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GST-SOL $0.005081 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende STEPN Green Satoshi Token on Solana prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M Opplagsforsyning 1.15B 1.15B 1.15B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GST-SOL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GST-SOL en sirkulerende forsyning på 1.15B og total markedsverdi på $ 5.81M.

STEPN Green Satoshi Token on Solana Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for STEPN Green Satoshi Token on Solana direktepris, er gjeldende pris for STEPN Green Satoshi Token on Solana 0.005060USD. Den sirkulerende forsyningen av STEPN Green Satoshi Token on Solana(GST-SOL) er 1.15B GST-SOL , som gir den en markedsverdi på $5,805,703 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -4.48% $ -0.000237 $ 0.005302 $ 0.005045

7 dager -4.69% $ -0.000237 $ 0.005485 $ 0.005004

30 dager -8.11% $ -0.000410 $ 0.005485 $ 0.005004 24-timers ytelse De siste 24 timene har STEPN Green Satoshi Token on Solana vist en prisbevegelse på $-0.000237 , noe som gjenspeiler en -4.48% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har STEPN Green Satoshi Token on Solana handlet på en topp på $0.005485 og en bunn på $0.005004 . Det så en prisendring på -4.69% . Denne nylige trenden viser potensialet til GST-SOL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har STEPN Green Satoshi Token on Solana opplevd en -8.11% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000410 av dens verdi. Dette indikerer at GST-SOL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) prisforutsigelsesmodul? STEPN Green Satoshi Token on Solana-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GST-SOL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for STEPN Green Satoshi Token on Solana det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GST-SOL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til STEPN Green Satoshi Token on Solana. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GST-SOL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GST-SOL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til STEPN Green Satoshi Token on Solana.

Hvorfor er GST-SOL-prisforutsigelse viktig?

GST-SOL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

