Få Steem Dollars prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SBD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Steem Dollars % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Steem Dollars-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Steem Dollars (SBD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Steem Dollars potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.863878 i 2025. Steem Dollars (SBD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Steem Dollars potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.907071 i 2026. Steem Dollars (SBD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBD for 2027 $ 0.952425 med en 10.25% vekstrate. Steem Dollars (SBD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBD for 2028 $ 1.0000 med en 15.76% vekstrate. Steem Dollars (SBD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBD for 2029 $ 1.0500 med en 21.55% vekstrate. Steem Dollars (SBD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBD for 2030 $ 1.1025 med en 27.63% vekstrate. Steem Dollars (SBD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Steem Dollars potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.7959. Steem Dollars (SBD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Steem Dollars potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 2.9253. År Pris Vekst 2025 $ 0.863878 0.00%

2026 $ 0.907071 5.00%

2027 $ 0.952425 10.25%

2028 $ 1.0000 15.76%

2029 $ 1.0500 21.55%

2030 $ 1.1025 27.63%

2031 $ 1.1576 34.01%

2032 $ 1.2155 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.2763 47.75%

2034 $ 1.3401 55.13%

2035 $ 1.4071 62.89%

2036 $ 1.4775 71.03%

2037 $ 1.5514 79.59%

2038 $ 1.6289 88.56%

2039 $ 1.7104 97.99%

2040 $ 1.7959 107.89% Vis mer Kortsiktig Steem Dollars-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.863878 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.863996 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.864706 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.867428 0.41% Steem Dollars (SBD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SBD September 21, 2025(I dag) er $0.863878 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Steem Dollars (SBD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SBD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.863996 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Steem Dollars (SBD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SBD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.864706 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Steem Dollars (SBD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SBD $0.867428 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Steem Dollars prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 7.83M$ 7.83M $ 7.83M Opplagsforsyning 9.08M 9.08M 9.08M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SBD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SBD en sirkulerende forsyning på 9.08M og total markedsverdi på $ 7.83M. Se SBD livepris

Steem Dollars Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Steem Dollars direktepris, er gjeldende pris for Steem Dollars 0.863878USD. Den sirkulerende forsyningen av Steem Dollars(SBD) er 9.08M SBD , som gir den en markedsverdi på $7,830,763 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ 0 $ 0.870972 $ 0.859599

7 dager 0.70% $ 0.006067 $ 0.888527 $ 0.817311

30 dager 2.80% $ 0.024190 $ 0.888527 $ 0.817311 24-timers ytelse De siste 24 timene har Steem Dollars vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Steem Dollars handlet på en topp på $0.888527 og en bunn på $0.817311 . Det så en prisendring på 0.70% . Denne nylige trenden viser potensialet til SBD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Steem Dollars opplevd en 2.80% endring, som gjenspeiler omtrent $0.024190 av dens verdi. Dette indikerer at SBD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Steem Dollars (SBD) prisforutsigelsesmodul? Steem Dollars-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SBD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Steem Dollars det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SBD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Steem Dollars. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SBD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SBD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Steem Dollars.

Hvorfor er SBD-prisforutsigelse viktig?

SBD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SBD nå? I følge dine forutsigelser vil SBD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SBD neste måned? I følge Steem Dollars (SBD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SBD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SBD koste i 2026? Prisen på 1 Steem Dollars (SBD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SBD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SBD i 2027? Steem Dollars (SBD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SBD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SBD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Steem Dollars (SBD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SBD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Steem Dollars (SBD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SBD koste i 2030? Prisen på 1 Steem Dollars (SBD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SBD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SBD i 2040? Steem Dollars (SBD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SBD innen 2040.