Staked Level USD (SLVLUSD)-prisforutsigelse (USD)

Få Staked Level USD prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SLVLUSD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Staked Level USD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Staked Level USD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Staked Level USD (SLVLUSD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Staked Level USD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.094 i 2025. Staked Level USD (SLVLUSD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Staked Level USD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1487 i 2026. Staked Level USD (SLVLUSD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SLVLUSD for 2027 $ 1.2061 med en 10.25% vekstrate. Staked Level USD (SLVLUSD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SLVLUSD for 2028 $ 1.2664 med en 15.76% vekstrate. Staked Level USD (SLVLUSD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SLVLUSD for 2029 $ 1.3297 med en 21.55% vekstrate. Staked Level USD (SLVLUSD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SLVLUSD for 2030 $ 1.3962 med en 27.63% vekstrate. Staked Level USD (SLVLUSD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Staked Level USD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.2743. Staked Level USD (SLVLUSD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Staked Level USD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.7046. År Pris Vekst 2025 $ 1.094 0.00%

2026 $ 1.1487 5.00%

2027 $ 1.2061 10.25%

2028 $ 1.2664 15.76%

2029 $ 1.3297 21.55%

2030 $ 1.3962 27.63%

2031 $ 1.4660 34.01%

2032 $ 1.5393 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.6163 47.75%

2034 $ 1.6971 55.13%

2035 $ 1.7820 62.89%

2036 $ 1.8711 71.03%

2037 $ 1.9646 79.59%

2038 $ 2.0629 88.56%

2039 $ 2.1660 97.99%

2040 $ 2.2743 107.89% Vis mer Kortsiktig Staked Level USD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.094 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.0941 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.0950 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0984 0.41% Staked Level USD (SLVLUSD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SLVLUSD September 21, 2025(I dag) er $1.094 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Staked Level USD (SLVLUSD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SLVLUSD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0941 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Staked Level USD (SLVLUSD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SLVLUSD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0950 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Staked Level USD (SLVLUSD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SLVLUSD $1.0984 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Staked Level USD prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 24.56M$ 24.56M $ 24.56M Opplagsforsyning 22.45M 22.45M 22.45M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SLVLUSD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SLVLUSD en sirkulerende forsyning på 22.45M og total markedsverdi på $ 24.56M. Se SLVLUSD livepris

Staked Level USD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Staked Level USD direktepris, er gjeldende pris for Staked Level USD 1.094USD. Den sirkulerende forsyningen av Staked Level USD(SLVLUSD) er 22.45M SLVLUSD , som gir den en markedsverdi på $24,561,258 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0 $ 1.094 $ 1.092

7 dager 0.13% $ 0.001390 $ 1.0937 $ 1.0876

30 dager 0.57% $ 0.006231 $ 1.0937 $ 1.0876 24-timers ytelse De siste 24 timene har Staked Level USD vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Staked Level USD handlet på en topp på $1.0937 og en bunn på $1.0876 . Det så en prisendring på 0.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til SLVLUSD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Staked Level USD opplevd en 0.57% endring, som gjenspeiler omtrent $0.006231 av dens verdi. Dette indikerer at SLVLUSD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Staked Level USD (SLVLUSD) prisforutsigelsesmodul? Staked Level USD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SLVLUSD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Staked Level USD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SLVLUSD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Staked Level USD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SLVLUSD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SLVLUSD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Staked Level USD.

Hvorfor er SLVLUSD-prisforutsigelse viktig?

SLVLUSD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SLVLUSD nå? I følge dine forutsigelser vil SLVLUSD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SLVLUSD neste måned? I følge Staked Level USD (SLVLUSD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SLVLUSD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SLVLUSD koste i 2026? Prisen på 1 Staked Level USD (SLVLUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SLVLUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SLVLUSD i 2027? Staked Level USD (SLVLUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SLVLUSD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SLVLUSD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Staked Level USD (SLVLUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SLVLUSD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Staked Level USD (SLVLUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SLVLUSD koste i 2030? Prisen på 1 Staked Level USD (SLVLUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SLVLUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SLVLUSD i 2040? Staked Level USD (SLVLUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SLVLUSD innen 2040.