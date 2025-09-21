Staked Frax USD (SFRXUSD)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Staked Frax USD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Staked Frax USD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Staked Frax USD (SFRXUSD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Staked Frax USD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.16 i 2025. Staked Frax USD (SFRXUSD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Staked Frax USD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.218 i 2026. Staked Frax USD (SFRXUSD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SFRXUSD for 2027 $ 1.2789 med en 10.25% vekstrate. Staked Frax USD (SFRXUSD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SFRXUSD for 2028 $ 1.3428 med en 15.76% vekstrate. Staked Frax USD (SFRXUSD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SFRXUSD for 2029 $ 1.4099 med en 21.55% vekstrate. Staked Frax USD (SFRXUSD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SFRXUSD for 2030 $ 1.4804 med en 27.63% vekstrate. Staked Frax USD (SFRXUSD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Staked Frax USD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.4115. Staked Frax USD (SFRXUSD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Staked Frax USD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.9281. År Pris Vekst 2025 $ 1.16 0.00%

2026 $ 1.218 5.00%

2027 $ 1.2789 10.25%

2028 $ 1.3428 15.76%

2029 $ 1.4099 21.55%

2030 $ 1.4804 27.63%

2031 $ 1.5545 34.01%

2032 $ 1.6322 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.7138 47.75%

2034 $ 1.7995 55.13%

2035 $ 1.8895 62.89%

2036 $ 1.9839 71.03%

2037 $ 2.0831 79.59%

2038 $ 2.1873 88.56%

2039 $ 2.2967 97.99%

2040 $ 2.4115 107.89% Vis mer Kortsiktig Staked Frax USD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.16 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.1601 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.1611 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.1647 0.41% Staked Frax USD (SFRXUSD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SFRXUSD September 21, 2025(I dag) er $1.16 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Staked Frax USD (SFRXUSD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SFRXUSD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.1601 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Staked Frax USD (SFRXUSD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SFRXUSD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.1611 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Staked Frax USD (SFRXUSD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SFRXUSD $1.1647 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Staked Frax USD prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 43.05M$ 43.05M $ 43.05M Opplagsforsyning 37.15M 37.15M 37.15M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SFRXUSD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SFRXUSD en sirkulerende forsyning på 37.15M og total markedsverdi på $ 43.05M. Se SFRXUSD livepris

Staked Frax USD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Staked Frax USD direktepris, er gjeldende pris for Staked Frax USD 1.16USD. Den sirkulerende forsyningen av Staked Frax USD(SFRXUSD) er 37.15M SFRXUSD , som gir den en markedsverdi på $43,050,931 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.06% $ -0.000702 $ 1.16 $ 1.16

7 dager 0.08% $ 0.000943 $ 1.1595 $ 1.1519

30 dager 0.62% $ 0.007248 $ 1.1595 $ 1.1519 24-timers ytelse De siste 24 timene har Staked Frax USD vist en prisbevegelse på $-0.000702 , noe som gjenspeiler en -0.06% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Staked Frax USD handlet på en topp på $1.1595 og en bunn på $1.1519 . Det så en prisendring på 0.08% . Denne nylige trenden viser potensialet til SFRXUSD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Staked Frax USD opplevd en 0.62% endring, som gjenspeiler omtrent $0.007248 av dens verdi. Dette indikerer at SFRXUSD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Staked Frax USD (SFRXUSD) prisforutsigelsesmodul? Staked Frax USD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SFRXUSD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Staked Frax USD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SFRXUSD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Staked Frax USD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SFRXUSD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SFRXUSD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Staked Frax USD.

Hvorfor er SFRXUSD-prisforutsigelse viktig?

SFRXUSD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

