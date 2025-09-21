Staked FRAX (SFRAX)-prisforutsigelse (USD)

Få Staked FRAX prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SFRAX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Staked FRAX % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Staked FRAX-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Staked FRAX (SFRAX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Staked FRAX potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.11 i 2025. Staked FRAX (SFRAX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Staked FRAX potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1655 i 2026. Staked FRAX (SFRAX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SFRAX for 2027 $ 1.2237 med en 10.25% vekstrate. Staked FRAX (SFRAX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SFRAX for 2028 $ 1.2849 med en 15.76% vekstrate. Staked FRAX (SFRAX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SFRAX for 2029 $ 1.3492 med en 21.55% vekstrate. Staked FRAX (SFRAX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SFRAX for 2030 $ 1.4166 med en 27.63% vekstrate. Staked FRAX (SFRAX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Staked FRAX potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.3076. Staked FRAX (SFRAX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Staked FRAX potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.7588. År Pris Vekst 2025 $ 1.11 0.00%

Gjeldende Staked FRAX prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 67.56M$ 67.56M $ 67.56M Opplagsforsyning 61.13M 61.13M 61.13M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SFRAX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SFRAX en sirkulerende forsyning på 61.13M og total markedsverdi på $ 67.56M. Se SFRAX livepris

Staked FRAX Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Staked FRAX direktepris, er gjeldende pris for Staked FRAX 1.11USD. Den sirkulerende forsyningen av Staked FRAX(SFRAX) er 61.13M SFRAX , som gir den en markedsverdi på $67,558,608 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.09% $ 0.001030 $ 1.11 $ 1.1

7 dager 3.49% $ 0.038785 $ 1.1244 $ 1.0580

30 dager -1.71% $ -0.019052 $ 1.1244 $ 1.0580 24-timers ytelse De siste 24 timene har Staked FRAX vist en prisbevegelse på $0.001030 , noe som gjenspeiler en 0.09% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Staked FRAX handlet på en topp på $1.1244 og en bunn på $1.0580 . Det så en prisendring på 3.49% . Denne nylige trenden viser potensialet til SFRAX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Staked FRAX opplevd en -1.71% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.019052 av dens verdi. Dette indikerer at SFRAX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Staked FRAX (SFRAX) prisforutsigelsesmodul? Staked FRAX-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SFRAX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Staked FRAX det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SFRAX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Staked FRAX. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SFRAX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SFRAX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Staked FRAX.

Hvorfor er SFRAX-prisforutsigelse viktig?

SFRAX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SFRAX nå? I følge dine forutsigelser vil SFRAX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SFRAX neste måned? I følge Staked FRAX (SFRAX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SFRAX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SFRAX koste i 2026? Prisen på 1 Staked FRAX (SFRAX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SFRAX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SFRAX i 2027? Staked FRAX (SFRAX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SFRAX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SFRAX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Staked FRAX (SFRAX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SFRAX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Staked FRAX (SFRAX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SFRAX koste i 2030? Prisen på 1 Staked FRAX (SFRAX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SFRAX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SFRAX i 2040? Staked FRAX (SFRAX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SFRAX innen 2040.