Sports Bet (SBET)-prisforutsigelse (USD)

Få Sports Bet prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SBET vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Sports Bet % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Sports Bet-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Sports Bet (SBET) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Sports Bet potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2025. Sports Bet (SBET) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Sports Bet potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2026. Sports Bet (SBET) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBET for 2027 $ 0 med en 10.25% vekstrate. Sports Bet (SBET) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBET for 2028 $ 0 med en 15.76% vekstrate. Sports Bet (SBET) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBET for 2029 $ 0 med en 21.55% vekstrate. Sports Bet (SBET) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBET for 2030 $ 0 med en 27.63% vekstrate. Sports Bet (SBET) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Sports Bet potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0. Sports Bet (SBET) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Sports Bet potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0. År Pris Vekst 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Vis mer Kortsiktig Sports Bet-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0 0.41% Sports Bet (SBET) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SBET November 24, 2025(I dag) er $0 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Sports Bet (SBET) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SBET, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Sports Bet (SBET) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SBET, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Sports Bet (SBET) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SBET $0 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Sports Bet prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 30.31K$ 30.31K $ 30.31K Opplagsforsyning 826.92M 826.92M 826.92M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SBET-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SBET en sirkulerende forsyning på 826.92M og total markedsverdi på $ 30.31K. Se SBET livepris

Sports Bet Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Sports Bet direktepris, er gjeldende pris for Sports Bet 0USD. Den sirkulerende forsyningen av Sports Bet(SBET) er 826.92M SBET , som gir den en markedsverdi på $30,307 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager 0.03% $ 0 $ 0.000036 $ 0.000034

30 dager -0.06% $ 0 $ 0.000036 $ 0.000034 24-timers ytelse De siste 24 timene har Sports Bet vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Sports Bet handlet på en topp på $0.000036 og en bunn på $0.000034 . Det så en prisendring på 0.03% . Denne nylige trenden viser potensialet til SBET for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Sports Bet opplevd en -0.06% endring, som gjenspeiler omtrent $0 av dens verdi. Dette indikerer at SBET kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Sports Bet (SBET) prisforutsigelsesmodul? Sports Bet-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SBET basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Sports Bet det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SBET, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Sports Bet. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SBET. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SBET for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Sports Bet.

Hvorfor er SBET-prisforutsigelse viktig?

SBET-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SBET nå? I følge dine forutsigelser vil SBET oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SBET neste måned? I følge Sports Bet (SBET)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SBET-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SBET koste i 2026? Prisen på 1 Sports Bet (SBET) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SBET øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SBET i 2027? Sports Bet (SBET) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SBET innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SBET i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Sports Bet (SBET) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SBET i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Sports Bet (SBET) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SBET koste i 2030? Prisen på 1 Sports Bet (SBET) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SBET øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SBET i 2040? Sports Bet (SBET) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SBET innen 2040.