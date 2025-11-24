Soul Graph (GRPH)-prisforutsigelse (USD)

Få Soul Graph prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GRPH vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Soul Graph % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Soul Graph-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Soul Graph (GRPH) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Soul Graph potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002996 i 2025. Soul Graph (GRPH) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Soul Graph potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003146 i 2026. Soul Graph (GRPH) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRPH for 2027 $ 0.003303 med en 10.25% vekstrate. Soul Graph (GRPH) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRPH for 2028 $ 0.003468 med en 15.76% vekstrate. Soul Graph (GRPH) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRPH for 2029 $ 0.003642 med en 21.55% vekstrate. Soul Graph (GRPH) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRPH for 2030 $ 0.003824 med en 27.63% vekstrate. Soul Graph (GRPH) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Soul Graph potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006229. Soul Graph (GRPH) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Soul Graph potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010147. År Pris Vekst 2025 $ 0.002996 0.00%

2026 $ 0.003146 5.00%

2027 $ 0.003303 10.25%

2028 $ 0.003468 15.76%

2029 $ 0.003642 21.55%

2030 $ 0.003824 27.63%

2031 $ 0.004015 34.01%

2032 $ 0.004216 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.004427 47.75%

2034 $ 0.004648 55.13%

2035 $ 0.004881 62.89%

2036 $ 0.005125 71.03%

2037 $ 0.005381 79.59%

2038 $ 0.005650 88.56%

2039 $ 0.005933 97.99%

2040 $ 0.006229 107.89% Vis mer Kortsiktig Soul Graph-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.002996 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.002997 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.002999 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.003008 0.41% Soul Graph (GRPH) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GRPH November 24, 2025(I dag) er $0.002996 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Soul Graph (GRPH) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GRPH, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002997 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Soul Graph (GRPH) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GRPH, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002999 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Soul Graph (GRPH) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GRPH $0.003008 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Soul Graph prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Opplagsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GRPH-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GRPH en sirkulerende forsyning på 999.89M og total markedsverdi på $ 3.00M. Se GRPH livepris

Soul Graph Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Soul Graph direktepris, er gjeldende pris for Soul Graph 0.002996USD. Den sirkulerende forsyningen av Soul Graph(GRPH) er 999.89M GRPH , som gir den en markedsverdi på $2,996,350 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.19% $ 0 $ 0.002997 $ 0.002989

7 dager -2.75% $ -0.000082 $ 0.003392 $ 0.001109

30 dager 172.37% $ 0.005165 $ 0.003392 $ 0.001109 24-timers ytelse De siste 24 timene har Soul Graph vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.19% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Soul Graph handlet på en topp på $0.003392 og en bunn på $0.001109 . Det så en prisendring på -2.75% . Denne nylige trenden viser potensialet til GRPH for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Soul Graph opplevd en 172.37% endring, som gjenspeiler omtrent $0.005165 av dens verdi. Dette indikerer at GRPH kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Soul Graph (GRPH) prisforutsigelsesmodul? Soul Graph-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GRPH basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Soul Graph det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GRPH, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Soul Graph. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GRPH. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GRPH for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Soul Graph.

Hvorfor er GRPH-prisforutsigelse viktig?

GRPH-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GRPH nå? I følge dine forutsigelser vil GRPH oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GRPH neste måned? I følge Soul Graph (GRPH)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GRPH-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GRPH koste i 2026? Prisen på 1 Soul Graph (GRPH) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GRPH øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GRPH i 2027? Soul Graph (GRPH) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GRPH innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GRPH i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Soul Graph (GRPH) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GRPH i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Soul Graph (GRPH) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GRPH koste i 2030? Prisen på 1 Soul Graph (GRPH) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GRPH øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GRPH i 2040? Soul Graph (GRPH) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GRPH innen 2040.