Basert på forutsigelsen din, kan Sonic Eco potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.068735 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Sonic Eco potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.072171 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ECO for 2027 $ 0.075780 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ECO for 2028 $ 0.079569 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ECO for 2029 $ 0.083547 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ECO for 2030 $ 0.087725 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Sonic Eco potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.142895.

I 2050 kan prisen på Sonic Eco potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.232761.