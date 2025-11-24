Solod The Buddy (BUDDY)-prisforutsigelse (USD)

Få Solod The Buddy prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye BUDDY vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Solod The Buddy % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Solod The Buddy-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Solod The Buddy (BUDDY) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Solod The Buddy potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2025. Solod The Buddy (BUDDY) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Solod The Buddy potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2026. Solod The Buddy (BUDDY) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BUDDY for 2027 $ 0 med en 10.25% vekstrate. Solod The Buddy (BUDDY) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BUDDY for 2028 $ 0 med en 15.76% vekstrate. Solod The Buddy (BUDDY) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BUDDY for 2029 $ 0 med en 21.55% vekstrate. Solod The Buddy (BUDDY) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BUDDY for 2030 $ 0 med en 27.63% vekstrate. Solod The Buddy (BUDDY) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Solod The Buddy potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0. Solod The Buddy (BUDDY) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Solod The Buddy potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0. År Pris Vekst 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Vis mer Kortsiktig Solod The Buddy-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0 0.41% Solod The Buddy (BUDDY) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for BUDDY November 24, 2025(I dag) er $0 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Solod The Buddy (BUDDY) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for BUDDY, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Solod The Buddy (BUDDY) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for BUDDY, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Solod The Buddy (BUDDY) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for BUDDY $0 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Solod The Buddy prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste BUDDY-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har BUDDY en sirkulerende forsyning på 1.00B og total markedsverdi på $ 10.13K. Se BUDDY livepris

Solod The Buddy Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Solod The Buddy direktepris, er gjeldende pris for Solod The Buddy 0USD. Den sirkulerende forsyningen av Solod The Buddy(BUDDY) er 1.00B BUDDY , som gir den en markedsverdi på $10,134.6 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager 0.00% $ 0 $ 0.000014 $ 0.000014

30 dager -30.91% $ 0 $ 0.000014 $ 0.000010 24-timers ytelse De siste 24 timene har Solod The Buddy vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Solod The Buddy handlet på en topp på $0.000014 og en bunn på $0.000014 . Det så en prisendring på 0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til BUDDY for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Solod The Buddy opplevd en -30.91% endring, som gjenspeiler omtrent $0 av dens verdi. Dette indikerer at BUDDY kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Solod The Buddy (BUDDY) prisforutsigelsesmodul? Solod The Buddy-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for BUDDY basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Solod The Buddy det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for BUDDY, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Solod The Buddy. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til BUDDY. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til BUDDY for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Solod The Buddy.

Hvorfor er BUDDY-prisforutsigelse viktig?

BUDDY-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

