Solana Spaces (STORE)-prisforutsigelse (USD)

Få Solana Spaces prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye STORE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp STORE

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Solana Spaces % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Solana Spaces-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Solana Spaces (STORE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Solana Spaces potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000620 i 2025. Solana Spaces (STORE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Solana Spaces potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000651 i 2026. Solana Spaces (STORE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på STORE for 2027 $ 0.000683 med en 10.25% vekstrate. Solana Spaces (STORE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på STORE for 2028 $ 0.000718 med en 15.76% vekstrate. Solana Spaces (STORE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på STORE for 2029 $ 0.000754 med en 21.55% vekstrate. Solana Spaces (STORE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på STORE for 2030 $ 0.000791 med en 27.63% vekstrate. Solana Spaces (STORE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Solana Spaces potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001289. Solana Spaces (STORE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Solana Spaces potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002100. År Pris Vekst 2025 $ 0.000620 0.00%

2026 $ 0.000651 5.00%

2027 $ 0.000683 10.25%

2028 $ 0.000718 15.76%

2029 $ 0.000754 21.55%

2030 $ 0.000791 27.63%

2031 $ 0.000831 34.01%

2032 $ 0.000872 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000916 47.75%

2034 $ 0.000962 55.13%

2035 $ 0.001010 62.89%

2036 $ 0.001061 71.03%

2037 $ 0.001114 79.59%

2038 $ 0.001169 88.56%

2039 $ 0.001228 97.99%

2040 $ 0.001289 107.89% Vis mer Kortsiktig Solana Spaces-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000620 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000620 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000620 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000622 0.41% Solana Spaces (STORE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for STORE September 21, 2025(I dag) er $0.000620 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Solana Spaces (STORE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for STORE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000620 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Solana Spaces (STORE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for STORE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000620 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Solana Spaces (STORE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for STORE $0.000622 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Solana Spaces prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 603.33K$ 603.33K $ 603.33K Opplagsforsyning 972.54M 972.54M 972.54M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste STORE-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har STORE en sirkulerende forsyning på 972.54M og total markedsverdi på $ 603.33K. Se STORE livepris

Solana Spaces Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Solana Spaces direktepris, er gjeldende pris for Solana Spaces 0.000620USD. Den sirkulerende forsyningen av Solana Spaces(STORE) er 972.54M STORE , som gir den en markedsverdi på $603,328 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -2.87% $ 0 $ 0.000643 $ 0.000600

7 dager -12.81% $ -0.000079 $ 0.000709 $ 0.000601

30 dager -9.26% $ -0.000057 $ 0.000709 $ 0.000601 24-timers ytelse De siste 24 timene har Solana Spaces vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -2.87% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Solana Spaces handlet på en topp på $0.000709 og en bunn på $0.000601 . Det så en prisendring på -12.81% . Denne nylige trenden viser potensialet til STORE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Solana Spaces opplevd en -9.26% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000057 av dens verdi. Dette indikerer at STORE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Solana Spaces (STORE) prisforutsigelsesmodul? Solana Spaces-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for STORE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Solana Spaces det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for STORE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Solana Spaces. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til STORE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til STORE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Solana Spaces.

Hvorfor er STORE-prisforutsigelse viktig?

STORE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i STORE nå? I følge dine forutsigelser vil STORE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for STORE neste måned? I følge Solana Spaces (STORE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte STORE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 STORE koste i 2026? Prisen på 1 Solana Spaces (STORE) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil STORE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på STORE i 2027? Solana Spaces (STORE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 STORE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for STORE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Solana Spaces (STORE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for STORE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Solana Spaces (STORE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 STORE koste i 2030? Prisen på 1 Solana Spaces (STORE) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil STORE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for STORE i 2040? Solana Spaces (STORE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 STORE innen 2040. Registrer deg nå