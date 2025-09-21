Smoovie Phone (SP)-prisforutsigelse (USD)

Få Smoovie Phone prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SP vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp SP

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Smoovie Phone % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Smoovie Phone-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Smoovie Phone (SP) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Smoovie Phone potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.23 i 2025. Smoovie Phone (SP) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Smoovie Phone potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.2915 i 2026. Smoovie Phone (SP) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SP for 2027 $ 1.3560 med en 10.25% vekstrate. Smoovie Phone (SP) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SP for 2028 $ 1.4238 med en 15.76% vekstrate. Smoovie Phone (SP) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SP for 2029 $ 1.4950 med en 21.55% vekstrate. Smoovie Phone (SP) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SP for 2030 $ 1.5698 med en 27.63% vekstrate. Smoovie Phone (SP) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Smoovie Phone potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.5570. Smoovie Phone (SP) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Smoovie Phone potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 4.1652. År Pris Vekst 2025 $ 1.23 0.00%

2026 $ 1.2915 5.00%

2027 $ 1.3560 10.25%

2028 $ 1.4238 15.76%

2029 $ 1.4950 21.55%

2030 $ 1.5698 27.63%

2031 $ 1.6483 34.01%

2032 $ 1.7307 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.8172 47.75%

2034 $ 1.9081 55.13%

2035 $ 2.0035 62.89%

2036 $ 2.1037 71.03%

2037 $ 2.2089 79.59%

2038 $ 2.3193 88.56%

2039 $ 2.4353 97.99%

2040 $ 2.5570 107.89% Vis mer Kortsiktig Smoovie Phone-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.23 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.2301 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.2311 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.2350 0.41% Smoovie Phone (SP) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SP September 21, 2025(I dag) er $1.23 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Smoovie Phone (SP) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SP, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.2301 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Smoovie Phone (SP) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SP, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.2311 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Smoovie Phone (SP) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SP $1.2350 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Smoovie Phone prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 51.86K$ 51.86K $ 51.86K Opplagsforsyning 42.07K 42.07K 42.07K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SP-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SP en sirkulerende forsyning på 42.07K og total markedsverdi på $ 51.86K. Se SP livepris

Smoovie Phone Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Smoovie Phone direktepris, er gjeldende pris for Smoovie Phone 1.23USD. Den sirkulerende forsyningen av Smoovie Phone(SP) er 42.07K SP , som gir den en markedsverdi på $51,861 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.28% $ 0.015587 $ 1.23 $ 1.21

7 dager -14.91% $ -0.183427 $ 1.6295 $ 1.0005

30 dager 20.64% $ 0.253928 $ 1.6295 $ 1.0005 24-timers ytelse De siste 24 timene har Smoovie Phone vist en prisbevegelse på $0.015587 , noe som gjenspeiler en 1.28% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Smoovie Phone handlet på en topp på $1.6295 og en bunn på $1.0005 . Det så en prisendring på -14.91% . Denne nylige trenden viser potensialet til SP for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Smoovie Phone opplevd en 20.64% endring, som gjenspeiler omtrent $0.253928 av dens verdi. Dette indikerer at SP kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Smoovie Phone (SP) prisforutsigelsesmodul? Smoovie Phone-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SP basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Smoovie Phone det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SP, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Smoovie Phone. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SP. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SP for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Smoovie Phone.

Hvorfor er SP-prisforutsigelse viktig?

SP-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SP nå? I følge dine forutsigelser vil SP oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SP neste måned? I følge Smoovie Phone (SP)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SP-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SP koste i 2026? Prisen på 1 Smoovie Phone (SP) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SP i 2027? Smoovie Phone (SP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SP innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SP i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Smoovie Phone (SP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SP i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Smoovie Phone (SP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SP koste i 2030? Prisen på 1 Smoovie Phone (SP) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SP i 2040? Smoovie Phone (SP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SP innen 2040. Registrer deg nå