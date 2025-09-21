MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / SL Benfica Fan Token (BENFICA) /

SL Benfica Fan Token (BENFICA)-prisforutsigelse (USD)

Få SL Benfica Fan Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye BENFICA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på SL Benfica Fan Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon SL Benfica Fan Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) SL Benfica Fan Token (BENFICA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan SL Benfica Fan Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.576779 i 2025. SL Benfica Fan Token (BENFICA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan SL Benfica Fan Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.605617 i 2026. SL Benfica Fan Token (BENFICA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BENFICA for 2027 $ 0.635898 med en 10.25% vekstrate. SL Benfica Fan Token (BENFICA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BENFICA for 2028 $ 0.667693 med en 15.76% vekstrate. SL Benfica Fan Token (BENFICA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BENFICA for 2029 $ 0.701078 med en 21.55% vekstrate. SL Benfica Fan Token (BENFICA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BENFICA for 2030 $ 0.736132 med en 27.63% vekstrate. SL Benfica Fan Token (BENFICA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på SL Benfica Fan Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1990. SL Benfica Fan Token (BENFICA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på SL Benfica Fan Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.9531. År Pris Vekst 2025 $ 0.576779 0.00%

2026 $ 0.605617 5.00%

2027 $ 0.635898 10.25%

2028 $ 0.667693 15.76%

2029 $ 0.701078 21.55%

2030 $ 0.736132 27.63%

2031 $ 0.772939 34.01%

2032 $ 0.811585 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.852165 47.75%

2034 $ 0.894773 55.13%

2035 $ 0.939512 62.89%

2036 $ 0.986487 71.03%

2037 $ 1.0358 79.59%

2038 $ 1.0876 88.56%

2039 $ 1.1419 97.99%

2040 $ 1.1990 107.89% Vis mer Kortsiktig SL Benfica Fan Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.576779 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.576858 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.577332 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.579149 0.41% SL Benfica Fan Token (BENFICA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for BENFICA September 21, 2025(I dag) er $0.576779 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. SL Benfica Fan Token (BENFICA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for BENFICA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.576858 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. SL Benfica Fan Token (BENFICA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for BENFICA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.577332 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. SL Benfica Fan Token (BENFICA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for BENFICA $0.579149 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende SL Benfica Fan Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Opplagsforsyning 3.31M 3.31M 3.31M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste BENFICA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har BENFICA en sirkulerende forsyning på 3.31M og total markedsverdi på $ 1.91M. Se BENFICA livepris

SL Benfica Fan Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for SL Benfica Fan Token direktepris, er gjeldende pris for SL Benfica Fan Token 0.576779USD. Den sirkulerende forsyningen av SL Benfica Fan Token(BENFICA) er 3.31M BENFICA , som gir den en markedsverdi på $1,911,789 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.35% $ -0.007944 $ 0.591577 $ 0.55928

7 dager -10.32% $ -0.059572 $ 0.749040 $ 0.560446

30 dager -22.97% $ -0.132501 $ 0.749040 $ 0.560446 24-timers ytelse De siste 24 timene har SL Benfica Fan Token vist en prisbevegelse på $-0.007944 , noe som gjenspeiler en -1.35% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har SL Benfica Fan Token handlet på en topp på $0.749040 og en bunn på $0.560446 . Det så en prisendring på -10.32% . Denne nylige trenden viser potensialet til BENFICA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har SL Benfica Fan Token opplevd en -22.97% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.132501 av dens verdi. Dette indikerer at BENFICA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer SL Benfica Fan Token (BENFICA) prisforutsigelsesmodul? SL Benfica Fan Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for BENFICA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for SL Benfica Fan Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for BENFICA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til SL Benfica Fan Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til BENFICA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til BENFICA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til SL Benfica Fan Token.

Hvorfor er BENFICA-prisforutsigelse viktig?

BENFICA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i BENFICA nå? I følge dine forutsigelser vil BENFICA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for BENFICA neste måned? I følge SL Benfica Fan Token (BENFICA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte BENFICA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 BENFICA koste i 2026? Prisen på 1 SL Benfica Fan Token (BENFICA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BENFICA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på BENFICA i 2027? SL Benfica Fan Token (BENFICA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BENFICA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for BENFICA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil SL Benfica Fan Token (BENFICA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for BENFICA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil SL Benfica Fan Token (BENFICA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 BENFICA koste i 2030? Prisen på 1 SL Benfica Fan Token (BENFICA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BENFICA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for BENFICA i 2040? SL Benfica Fan Token (BENFICA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BENFICA innen 2040.